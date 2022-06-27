Зеленский озвучил лидерам G7 план – когда должна закончиться война

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам "Большой семерки" выразил надежду на окончание боевых действий в Украине до конца этого года. Президент заявил, что хочет, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась до наступления зимы. Об этом сообщили два европейских дипломата, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Reuters.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины также попросил мировых лидеров о трех вещах: предоставить Украине противовоздушную оборону, усилить в разы санкции против России и предметно подойти к гарантиям безопасности для Украины.

Также глава государства акцентировал внимание мировых лидеров еще на двух вещах. Президент надеется на помощь Украине в вывозе украинского зерна, а также на помощь в восстановлении Украины после завершения войны.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусскому народу. На фоне увеличения количества обстрелов с территории Беларуси по Украине президент призвал белорусов не идти на поводу Путина и Лукашенко и отказаться от идеи ввязывания в полномасштабную войну России против Украины. Эксперт проанализировали само обращение президента, а также угрозы, которые исходят Украине от соседнего государства.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ ликвидировали командира мотострелковой роты оккупантов – на родине российского офицера в Ингушетии подтвердили, что он действительно погиб в Украине.





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