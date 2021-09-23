Клочок о выступлении Зеленского в ООН: геморроя себе и нам всем он точно после этого заработает

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Кравцев Сергей
Своим сравнением про ООН, как о "супергерое на пенсии" президент Владимир Зеленский может создать большие проблемы украинцам. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский политолог Валерий Клочок.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Выступая на Генассамблеи ОНН президент Украины Владимир Зеленский удивил своими высказываниями и оценками в адрес ООН. Лидер украинцев назвал ООН "супергероем на пенсии", а еще "дедом, который считает, что жизнь его прошла зря". Комментируя метафорические образы Зеленского Валерий Клочок отметил, что он лично давно критиковал этот институт и вполне можно было бы согласиться с позицией Владимира Зеленского. Риторика всего выступления президента была в ключе "супергерой" на пенсии.
Валерий Клочок отметил, он далек от мысли о том, что Зеленскому удастся "апгрейднуть" международную политику и сделать ее а-ля "95 квартал", потому что собственно в этом стиле и было его выступление. А вот геморроя себе и всем украинцам он точно после этого точно заработает.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский, выступая с трибуны ООН, дал совет России и рассказал, что может сделать Украину счастливой.
Также ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Владимир Зеленский раскритиковал ООН за нежелание принять участие в "Крымской платформе".
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