Клочок о выступлении Зеленского в ООН: геморроя себе и нам всем он точно после этого заработает

Своим сравнением про ООН, как о "супергерое на пенсии" президент Владимир Зеленский может создать большие проблемы украинцам. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский политолог Валерий Клочок.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Выступая на Генассамблеи ОНН президент Украины Владимир Зеленский удивил своими высказываниями и оценками в адрес ООН. Лидер украинцев назвал ООН "супергероем на пенсии", а еще "дедом, который считает, что жизнь его прошла зря". Комментируя метафорические образы Зеленского Валерий Клочок отметил, что он лично давно критиковал этот институт и вполне можно было бы согласиться с позицией Владимира Зеленского. Риторика всего выступления президента была в ключе "супергерой" на пенсии.

"Я убежден, что когда тебя шмагляют, как школьника, то вряд ли ты получаешь от этого удовольствие. Тем более, когда тебе это говорит новоиспеченный неофит в международной политике. Где-то так чувствовал себя Генсек ООН Антонио Гутериш. Безусловно, ООН не тот. Но ты должен понимать, с чем ты идешь со всем миром ва-банк", – написал политолог.

Валерий Клочок отметил, он далек от мысли о том, что Зеленскому удастся "апгрейднуть" международную политику и сделать ее а-ля "95 квартал", потому что собственно в этом стиле и было его выступление. А вот геморроя себе и всем украинцам он точно после этого точно заработает.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Владимир Зеленский раскритиковал ООН за нежелание принять участие в "Крымской платформе".





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