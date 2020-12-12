Какую ошибку Порошенко рискует повторить Зеленский – эксперт

Украинский президент Владимир Зеленский может повторить историю с пятым главой нашего государство Петра Порошенко, который мог бы распустить парламент в 2016-17 годах. Об этом заявил кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин в материале "Комментариев".

Фото: РБК

По словам политолога, досрочные выборы в Раду станут не самым плохим вариантом лично для президента Зеленского.

"Результаты местных выборов показали, что партия власти – "Слуга народа" — сильно сдала позиции. Снижается и личный рейтинг Зеленского. Он теряет свой ключевой козырь – высокий уровень доверия лично к нему. Токсичны активы – Кабмин, ВР, по сути, паразитируют на его рейтинге, – отмечает эксперт. – Зеленский пришел во власть не из сферы политики, а из сферы шоу-бизнеса, где фактор популярности – основной капитал".

Другое дело, подчеркивает Якубин, будет ли Зеленский готов на это. Такой шаг требует серьезной политической воли.

"Думаю, именно в следующем году будет решать вопрос – являет ли он обычным постсоветским политиком, который готов держаться за власть до последнего. Или будет всё же демонстрировать новую модель. А именно: если доверие к людям, которые прошли под его зонтиком во власть, утрачено, нужно проводить новые выборы – и получать новый мандат доверия", – отмечает политолог.

По его словам, ВР всё труднее трудно принимать те или иные решения. Тормозятся почти все вопросы, даже которые не должны вызывать трудности у монобольшинства, что фактически доказывает отсутствие этого самого монобольшинства. И чем дальше, тем больше будет расти цена парламента и правительства лично для Зеленского.

"В итоге он может повторить историю с Порошенко. Тот мог бы распустить парламент в 2016-17 гг, когда были на это причины (коалиции фактически не было). Но не стал. И во многом это стоило ему второго срока президентства и привело к рекордному антирейтингу. Так и Зеленский: не попытается разрешить социально-экономический кризис через политическую перезагрузку – сосредоточит на себе негатив", — резюмировал политолог.

Напомним, эксперты спрогнозировали, может ли Зеленский сдать Коломойского США, о чем заговорили в связи с ситуацией в органах власти в Днепропетровской области.

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