Какую ошибку Порошенко рискует повторить Зеленский – эксперт

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Таисия Ерохина
Украинский
президент Владимир Зеленский может повторить историю с пятым главой нашего
государство Петра Порошенко, который мог бы распустить парламент в 2016-17
годах. Об этом заявил кандидат политических наук, политолог Алексей
Якубин в
материале "Комментариев".
Фото: РБК
По словам
политолога, досрочные выборы в Раду станут не самым плохим вариантом лично для
президента Зеленского.
Другое дело,
подчеркивает Якубин, будет ли Зеленский готов на это. Такой шаг требует
серьезной политической воли.
По его словам, ВР
всё труднее трудно принимать те или иные решения. Тормозятся почти все вопросы,
даже которые не должны вызывать трудности у монобольшинства, что фактически
доказывает отсутствие этого самого монобольшинства. И чем дальше, тем больше
будет расти цена парламента и правительства лично для Зеленского.
Напомним,
эксперты спрогнозировали, может
ли Зеленский сдать Коломойского США, о чем заговорили в связи с ситуацией в
органах власти в Днепропетровской области.
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