Перевыборы парламента: быть или не быть им в 2021 году

Спикер парламента Дмитрий Разумков уверяет, что сегодняшний день нет оснований говорить о возможном досрочном прекращении полномочий Верховной Рады девятого созыва. Однако в том же монобольшинстве давно нет былой монолитности, а у ряда политигроков есть желание перевыборов. Быть или не быть им в 2021-м – и почему? На этот вопрос "Комментариям" ответили эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Сейчас тормозятся почти все вопросы, даже которые не должны вызывать трудности у монобольшинства"

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что досрочные выборы в Раду станут не самым плохим вариантом лично для президента Зеленского.

"Результаты местных выборов показали, что партия власти – "Слуга народа" — сильно сдала позиции. Снижается и личный рейтинг Зеленского. Он теряет свой ключевой козырь – высокий уровень доверия лично к нему. Токсичны активы – Кабмин, ВР, по сути, паразитируют на его рейтинге, – отмечает эксперт. – Зеленский пришел во власть не из сферы политики, а из сферы шоу-бизнеса, где фактор популярности – основной капитал. Так что избавление от паразитирующих, токсичных активов может быть ему выгодно. С такой — персонолистической позиции".

Другое дело, подчеркивает Алексей Якубин, будет ли Зеленский готов на это. Ведь такой шаг требует серьезной политической воли.

"Думаю, именно в следующем году будет решать вопрос – являет ли он обычным постсоветским политиком, который готов держаться за власть до последнего. Или будет всё же демонстрировать новую модель. А именно: если доверие к людям, которые прошли под его зонтиком во власть, утрачено, нужно проводить новые выборы – и получать новый мандат доверия", – отмечает политолог.

Он акцентирует, что ВР всё труднее трудно принимать те или иные решения.

"Хорошо, конечно, что турборежим закончился. Там было много некачественных решений. Но сейчас тормозятся почти все вопросы, даже которые не должны вызывать трудности у монобольшинства. Что фактически доказывает отсутствие этого самого монобольшинства. И чем дальше, тем больше будет расти цена парламента и правительства лично для Зеленского, – прогнозирует Алексей Якубин. – В итоге он может повторить историю с Порошенко. Тот мог бы распустить парламент в 2016-17 гг, когда были на это причины (коалиции фактически не было). Но не стал. И во многом это стоило ему второго срока президентства и привело к рекордному антирейтингу. Так и Зеленский: не попытается разрешить социально-экономический кризис через политическую перезагрузку – сосредоточит на себе негатив".

Эксперт подчеркивает, что в новую Раду, безусловно, не удастся провести такое количество "штыков" СН, как сейчас. Но зато можно привести именно тех, кто будет ориентироваться на Зеленского. И не принимать важнейшие решения, как сейчас, по всё большей цене…

"К тому же, ряд других игроков также заинтересованы в перезагрузке парламента, – отмечает Алексей Якубин. – Понятно, что это не касается "Голоса", который вряд ли попадет в новый созыв. Зато это выгодно ОПЗЖ, рейтинг которой растет. Опираясь на базовый электорат, возьмут своё и "Батькивщина" с "Европейской солидарностью". Кто-то из них, возможно, станет частью новой коалиции. Так что досрочные парламентские выборы вполне возможны".

"Действительно, сейчас монобольшинства фактически нет"

Политтехнолог, глава Института демократии и развития PolitA Екатерина Одарченко дает лишь 30% на то, что нас ждут досрочные выборы в парламент.

"Действительно, сейчас монобольшинства фактически нет. И Зеленские не имеет на него достаточного влияния. И он мог бы попытаться в 2021-м распустить Раду и снять негатив на экваторе президентских полномочий. Сохранить симпатии к себе, слив негатив на парламент и правительство. Но очевидно, что фракция СН в новом парламенте будет меньше. И придется искать партнера для коалиции. А это – новые уступки, новые союзы, новые проблемы", – подчеркивает Екатерина Одарченко.

Она предполагает, что этот парламент продолжит работать при фиктивном большинстве, как и предыдущий. Тем более, что ситуативных союзников хватает, а вводить их в правительство – не обязательно.

"Конечно, многое будет зависеть от экономической ситуации, от того, будет ли эскалация на Донбассе. Но я всё же даю куда меньше шансов перевыборам, чем тому, что этот парламент доработает до конца каденции", — говорит политтехнолог.

Как ранее сообщалось, в связи с ситуацией в органах власти Днепропетровской области появились утверждения, что Зеленский пошел против Коломойского. Мы разобрались, так ли это.

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