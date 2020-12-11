Может ли Зеленский сдать Коломойского США: прогнозы экспертов

Ситуация вокруг Днепропетровского облсовета и ОГА, где из власти выдавливают людей Коломойского, дала повод некоторым экспертам утверждать, что Зеленский начал открытый конфликт со своим бывшим "патроном". Так ли это? Пошел ли Зеленский против Коломойского? Готов ли он будет "сдать" того новым американским властям, у которых вполне может возникнуть желание поквитаться с олигархом, игравшим против Байдена? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Подкинуть дров в этот костёр сможет Святослав Олейник – человек Коломойского"

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова уверена: вопрос готовности Зеленского сдать Коломойского США не стоит в принципе.

"Никто не будет ему даже подобных вопросов задавать. Тут, скорее, интересно, каким образом наша нынешняя власть сможет ответить за открытое вмешательство в политику и избирательный процесс другого государства", – отмечает эксперт.

По мнению Татьяны Луповой, рассматривать назначение новый главой Днепропетровской облгосадминистрации (был главой ОГА четыре года при президенте Порошенко, а на этих выборах он шел 1-м номером партии "Пропозиція", которой руководят рулящие Днепром Борис Филатов и Геннадий Корбан) как первую уступку избранному президенту США Джо Байдену можно лишь с большой натяжкой.

"Я не думаю, что прямо так стоял бы вопрос — назначьте вот этого главу вот в эту область, – говорит политэксперт. – Считаю, что это внутренние истории. А вот с тезисом, что это конфликт с Коломойским я согласна. По крайней мере, таковым его воспримет Коломойский".

Подкинуть дров в этот костёр сможет, по мнению Татьяны Луповой, и Святослав Олейник – человек Коломойского, глава прошлого облсовета Днепропетровщины, которого теперь сменили на друго "слугу" Николая Лукашука.

"Олейник точно будет недоволен произошедшим. Если, конечно, это не торги за что-то большее, – отмечает эксперт. – В любом случае, ситуацию с Днепропетровской областью надо было решать. Сотни уголовных дел, где надо и где нет, постоянные обыски, сильнейшее давление на городскую власть и бизнес — весь этот бедлам нужно было остановить. Там уже никто не понимал, где правда, а где нет. Ситуация была доведена до полнейшего абсурда. И я очень надеюсь, что Резниченко окажется тем взрослым, который, наконец, расставит всё по своим по местам".

"Не стоит рассматривать ситуацию как формирование широкого "антиколомойского фронта""

По мнению политтехнолога Олега Постернака, не получив триумфа на местных выборах, сравнимого с парламентской кампанией 2019 года, Зеленский и Офис президента (ОП) блестяще отыгрывают трек руководителей облсоветов.

"Взяв уже Житомирский, Киевский, Закарпатский, Одесский и другие облсоветы, команда президента готовится к самому главному бою — Днепропетровскому облсовету. Там ОП фактически находится в тактическом союзе с "Пропозицией" Корбана-Филатова", – отмечает политтехнолог.

Однако, считает Олег Постернак, не стоит рассматривать ситуацию как формирование широкого "антиколомойского фронта".

"Интерес Корбана-Филатова — нанесение репутационных ударов по группе олигарха, политическая месть и выдавливание влияния Коломойского на государственный аппарат области. В то время как интерес Офиса президента — понижение влияния Коломойского на фракцию "Слуга народа" в Раде после демонстративной потери влияния олигарха на Киевский и Днепропетровский облсоветы, – поясняет эксперт. – Плюс — это действительно посыл в сторону Запада, который может расценить эти события как показательный дрейф президента Зеленского от токсичного Коломойского с его надоевшими претензиями по Приватбанку".

Политтехнолог призывает помнить, что в сфере политики всё очень хрупко и строится исключительно на текущем совпадении интересов. И там, где публично вроде развивается конфликт, на самом деле остается место для самого непредсказуемого размена и торгов.

"Так или иначе, для президента важно иметь на должности руководителя облсовета Днепропетровской области "своего" человека из соображений продолжения важных инфраструктурных проектов для укрепления имиджа руководителя страны, который оставляет после себя дороги, мосты и больницы. Стоит напомнить, что на Днепропетровщине в рамках проекта "Большое строительство" в 2020 году была закончена траса Никополь-Днепр, начался ремонт моста в Чертомлыке, проводится ремонт на трассе Днепр-Киев. Для Зеленского Днепропетровщина — родной регион. И после поражения в Кривом Роге (от представителя ОПЗЖ – прим. ред.) команда президента занята восстановлением политических и аппаратных позиций. Замена главы облгосадминистрации явно соответствует этому сценарию", – резюмирует Олег Постернак.

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