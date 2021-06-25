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Каковы шансы на строительство стены между Украиной и ОРДЛО — Зеленский

По словам президента, одной из альтернатив развития ситуации по Донбассу является строительство стены между Украиной и ОРДЛО

сегодня, 14:33
Автор:

Вечканова Елена

Решение непростой военной ситуации в восточных регионах Украины является приоритетным вопросом для нынешней власти. Однако, несмотря на наличие определенной стратегии по развитию ситуации на Донбассе, политики имеют и несколько альтернатив. По словам президента Владимира Зеленского, одна из них — это строительство стены (как физической, так и информационной) между подконтрольной Киеву Украиной и ОРДЛО.

Каковы шансы на строительство стены между Украиной и ОРДЛО — Зеленский

Владимир Зеленский заговорил о стене на границе с ОРДЛО. Фото из открытых источников

Как объяснил политик в разговоре с журналисткой канала "1+1", вариант со "стеной" действительно существует, но является едва ли не самым последним, к которому могут прибегнуть в случае необходимости.

Это Зеленский объясняет тем, что только возведение физической крепости между всей территорией Украины и т.н. "Л-ДНР" не будет эффективным. Поэтому его придется дополнять и другими сложными решениями: прекращать любую помощь, любые контакты. Это значит, что могут прекратиться и выплата пенсий местным жителям, и водоснабжение отдельным донбасским предприятиям.

При этом, по мнению Владимира Зеленского, решение о наличии стены — слишком неоднозначное, дабы его принимали исключительно представители власти. Президент говорит, что если работа в "нормандском формате" окончательно себя изживет, а договориться с Россией иными способами не удастся, тогда вопросы насчет Донбасса будут выноситься на общенациональный референдум.

Зеленский убежден, что по этой теме должны высказаться жители всех регионов, дабы было понятно общее мнение насчет дальнейшей судьбы Донбасса.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как свое отношение к экс-президенту Петру Порошенко характеризует Владимир Зеленский. Подробности — в нашем материале.

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Источник: https://tsn.ua/exclusive/intervyu-zelenskogo-1811578.html
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