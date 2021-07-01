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Главная Новости Политика президент Как Зеленский прокомментировал решение Рады по законопроекту об олигархах
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Как Зеленский прокомментировал решение Рады по законопроекту об олигархах

Владимир Зеленский поблагодарил парламент за такое важное решение

сегодня, 20:49
Автор:

Лиля Воробьева

Владимир Зеленский отреагировал на принятый за основу в Раде законопроект об олигархах. Именно президент Украины был инициатором этого документа. Свою позицию он обнародовал на странице в Twitter.

Как Зеленский прокомментировал решение Рады по законопроекту об олигархах

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава Банковой написал, что олигархи должны уйти в прошлое. В Украине должны работать только крупные бизнесмены. Также он поблагодарил парламентариев за такое важное решение.

"Олигархи — это прошлое. Они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", — заявил Зеленский.

 Напомним, что сегодня Рада поддержала законопроект Владимира Зеленского об олигархах. По инициативе президента проголосовали 275 нардепов. Не принимали участия в голосовании парламента и не отдали ни одного голоса политические силы "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Ранее издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как эксперты оценивают законодательную инициативу президента Зеленского. Эксперты слегка скептически подходят к оценке "антиолигархического" закона.

В частности, политический эксперт Дмитрий Воронков, оценивая результаты голосования, отметил, что ранее в прессе появилась информация, мол, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предупредил "слуг".

По мнению политолога Владимира Цыбулько, закон об олигархах, принятый в первом чтении, выглядит как кость, брошенная депутатами "Слуги народа" своей иерархии в Офисе президента. Эффект от этого документа в первую очередь политтехнологический, отмечает эксперт.


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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1410622474560147461
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