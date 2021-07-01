Как Зеленский прокомментировал решение Рады по законопроекту об олигархах

BTC/USD
33549.92
ETH/USD
2114.47
LTC/USD
137.09
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Владимир Зеленский отреагировал на принятый за основу в Раде законопроект об олигархах. Именно президент Украины был инициатором этого документа. Свою позицию он обнародовал на странице в Twitter.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Глава Банковой написал, что олигархи должны уйти в прошлое. В Украине должны работать только крупные бизнесмены. Также он поблагодарил парламентариев за такое важное решение.
Напомним, что сегодня Рада поддержала законопроект Владимира Зеленского об олигархах. По инициативе президента проголосовали 275 нардепов. Не принимали участия в голосовании парламента и не отдали ни одного голоса политические силы "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
Ранее издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как эксперты оценивают законодательную инициативу президента Зеленского. Эксперты слегка скептически подходят к оценке "антиолигархического" закона.
В частности, политический эксперт Дмитрий Воронков, оценивая результаты голосования, отметил, что ранее в прессе появилась информация, мол, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предупредил "слуг".По мнению политолога Владимира Цыбулько, закон об олигархах, принятый в первом чтении, выглядит как кость, брошенная депутатами "Слуги народа" своей иерархии в Офисе президента. Эффект от этого документа в первую очередь политтехнологический, отмечает эксперт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости