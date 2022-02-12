Как Зеленский прокомментировал информацию о вторжении России в Украину (ВИДЕО)

Президент Украины заявил, что Украина должна быть готова к любому развитию ситуации и "на любой границе". Об этом пишет издание ТСН.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В ходе общения со средствами массовой информации после пересмотра тактико-специальных учений (Каланчак, Херсонская область) президент Украины прокомментировал информацию о вторжении России в Украину. Видео комментария президента было опубликовано на официальном Telegram-канале Офиса президента.

"В информпространстве слишком много информации о вторжении РФ в Украину, мы никого не боимся, без паники, все под контролем", — сказал глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина, как государство прежде всего должна рассчитывать на своих военных и на своих граждан.

"Мы понимаем, что такие вещи делаются без предупреждения. Главное, чтобы мы были к этому готовы. Готовы к любому развитию событий, любому шагу, с любой стороны и любой границе. Мы должны как государство рассчитывать прежде всего на себя, на своих военных и на своих граждан", — заявил Владимир Зеленский.

Касаемо информации со стороны Соединённых Штатов Америки и партнеров президент заявил, что Украина принимает ее во внимание.

"Но мы должны четко ее анализировать и готовиться к любым рискам", — добавил Зеленский.

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