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Как Зеленский прокомментировал информацию о вторжении России в Украину (ВИДЕО)

"Мы никого не боимся", — заявил Зеленский, комментируя информацию о вторжении РФ

сегодня, 17:05
Автор:

Денис Подставной
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Президент Украины заявил, что Украина должна быть готова к любому развитию ситуации и "на любой границе". Об этом пишет издание ТСН. 

Как Зеленский прокомментировал информацию о вторжении России в Украину (ВИДЕО)

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В ходе общения со средствами массовой информации после пересмотра тактико-специальных учений (Каланчак, Херсонская область) президент Украины прокомментировал информацию о вторжении России в Украину. Видео комментария президента было опубликовано на официальном Telegram-канале Офиса президента. 

"В информпространстве слишком много информации о вторжении РФ в Украину, мы никого не боимся, без паники, все под контролем", — сказал глава государства. 

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина, как государство прежде всего должна рассчитывать на своих военных и на своих граждан.

"Мы понимаем, что такие вещи делаются без предупреждения. Главное, чтобы мы были к этому готовы. Готовы к любому развитию событий, любому шагу, с любой стороны и любой границе. Мы должны как государство рассчитывать прежде всего на себя, на своих военных и на своих граждан", — заявил Владимир Зеленский. 

Касаемо информации со стороны Соединённых Штатов Америки и партнеров президент заявил, что Украина принимает ее во внимание.

"Но мы должны четко ее анализировать и готовиться к любым рискам", — добавил Зеленский. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Западных СМИ появилась информация касаемо возможного вторжения Российской Федерации в Украину. Журналисты, ссылаясь на собственные источники писали о вероятной дате, когда РФ может напасть на нашу страну. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/dolzhny-rasschityvat-na-sebya-zelenskiy-prokommentiroval-informaciyu-o-vtorzhenii-rossii-video-1975642.html
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