Западные СМИ узнали вероятные даты вторжения России в Украину

Немецкие и американские СМИ узнали вероятные даты вторжения России в Украину. Об этом пишет издание УНИАН, ссылаясь на информацию, опубликованную в Западных средствах массовой информации.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Сообщается, что по данным средств массовой информации возможное вторжение может произойти в середине следующей недели 15-16 февраля.

Издание передает слова журналистов немецкого Spiegel о том, что американские спецслужбы ЦРУ и военные, 11 февраля, сообщили федеральному правительству и другим государствам Североатлантического альянса о том, что на основе новой информации, существуют опасения, что наступление может произойти 15 февраля.

На какой информации основывается срочное предупреждение США, в Берлине не знают. Однако отмечалось, что отчеты США были детальными и подкреплены многими источниками, пишет Spiegel.

Отмечается, что нельзя оценить и предсказать неизбежность нападения. Однако инсайдеры также считают возможным, что США сознательно распространяли информацию, чтобы помешать планам российской атаки.

Издание Politico, ссылаясь на источники пишет что, президент США Джо Байден также сообщил союзникам о том, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля.

Однако, по информации издания, европейцы дали понять Белому дому, что имеют другие данные от разведки. В частности, такую оценку дали в Британии.

Как отмечает издание, еще два европейских чиновника скептичнее оценили данные США. Один из политиков якобы сказал, что "отказывается покупать это".



В то же время Bloomberg, ссылаясь на источники среди официальных лиц США сообщило, что новая агрессия Российской Федерации против Украины может начаться 15 февраля.

Вместе с этим отмечается, что официальные лица в США "не верят, что Путин принял окончательное решение".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о тревожном созвоне Байдена и Путина. Чего ждать от разговора на фоне готовности РФ начать наступление. Кремль уже подтвердил разговор с Байденом, уточнив, что инициатором выступила именно американская сторона.

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