Джо Байден заблокировал афганские активы в 7 млрд долларов: стала известна причина

Глава Соединенных Штатов Джо Байден дал указание о блокировании активов центрального банковского учреждения республики Афганистан на сумму 7 миллиардов долларов. Это денежные средства, хранившиеся в банковских учреждениях Америки. Об этом информирует сайт axios.com .

Джо Байден (фото из открытых источников)

Именно сегодня американский президент утвердил указ, согласно которому замороженные активы республики Афганистан будут разделены на гуманитарную помощь жителям Афганистана и помощь семьям жертв 11 сентября.

Согласно этому документу, финансовые учреждения Америки должны теперь перевести все бывшие афганские средства на единый консолидированный счет Федерального резервного банка Нью-Йорка.

По информации издания, семьи жертв терактов 11 сентября 2001 года подали в судебное учреждение на террористов Талибана и требуют компенсации из этих средств в федеральном суде. Поэтому любое возможное направление в Афганистан средств в рамках гуманитарной миссии будет решаться по решению судебного учреждения.

По возможности, когда федеральное судебное учреждение предоставит разрешение направить половину активов для помощи жителям Афганистана, еще более 3,5 млрд долларов остаются в Соединенных Штатах и на эти средства в качестве компенсации будут претендовать семьи жертв терактов 11 сентября.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что администрация Байдена назвала условие признания Талибана . Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена назвала одно из условий признания легитимности Талибана, в августе 2021 года захватившего Афганистан. В заявлении отмечается, что 31 января исполнится два года с момента, когда ветерана ВМС США Марка Фририкса взяли в заложники в Афганистане.

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