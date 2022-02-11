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Джо Байден заблокировал афганские активы в 7 млрд долларов: стала известна причина

Президент США Джо Байден заблокировал активы Центрального банка Афганистана

сегодня, 22:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Соединенных Штатов Джо Байден дал указание о блокировании активов центрального банковского учреждения республики Афганистан на сумму 7 миллиардов долларов. Это денежные средства, хранившиеся в банковских учреждениях Америки. Об этом информирует сайт axios.com .

Джо Байден заблокировал афганские активы в 7 млрд долларов: стала известна причина

Джо Байден (фото из открытых источников)

Именно сегодня американский президент утвердил указ, согласно которому замороженные активы республики Афганистан будут разделены на гуманитарную помощь жителям Афганистана и помощь семьям жертв 11 сентября.

Согласно этому документу, финансовые учреждения Америки должны теперь перевести все бывшие афганские средства на единый консолидированный счет Федерального резервного банка Нью-Йорка.

По информации издания, семьи жертв терактов 11 сентября 2001 года подали в судебное учреждение на террористов Талибана и требуют компенсации из этих средств в федеральном суде. Поэтому любое возможное направление в Афганистан средств в рамках гуманитарной миссии будет решаться по решению судебного учреждения.

По возможности, когда федеральное судебное учреждение предоставит разрешение направить половину активов для помощи жителям Афганистана, еще более 3,5 млрд долларов остаются в Соединенных Штатах и на эти средства в качестве компенсации будут претендовать семьи жертв терактов 11 сентября.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что администрация Байдена назвала условие признания Талибана . Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена назвала одно из условий признания легитимности Талибана, в августе 2021 года захватившего Афганистан. В заявлении отмечается, что 31 января исполнится два года с момента, когда ветерана ВМС США Марка Фририкса взяли в заложники в Афганистане.


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Источник: https://www.axios.com/afghanistan-frozen-assets-biden-humanitarian-aid-34feb0d7-61e2-4a5b-ab5a-cff6cf6c8968.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_content=politics-afghanistan
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