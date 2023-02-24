Как Зеленский планирует деоккупировать Крым

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля, во время пресс-конференции для украинских и иностранных СМИ “Февраль. Год несокрушимости”, пишут "Комментарии".



Президент Украины рассказал о планах возвращения Крыма

На вопрос, возможно ли в этом году вернуть Крым физическим путем, Зеленский ответил, что мы готовы морально и готовимся технически.

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"Есть военные шаги, мы к ним готовимся, мы готовы морально, мы готовимся технически – оружием, усилением, формированием бригад наступления. Отправляем людей на обучение, мы должны быть готовы", – сказал Зеленский.

Объясняя свое видение и дальнейшие действия украинских властей в деоккупации и реинтеграции Крыма, подчеркнул, что сначала нужно победить. Но все шаги должны учесть интересы украинцев и всех жителей полуострова.

"А дальше будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги. Дай Бог, чтобы они были удачными", — сказал Президент.

По словам Зеленского, у Украины есть все для победы в 2023 году, ведь противостоит России не сама, ей помогают друзья, чтобы агрессия не распространилась дальше.

"Если все мы выполним свои задачи, нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я очень хочу, чтобы в этом году. У нас все для этого есть – мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия", — заявил Президент.

Напомним, на страницах "Комментариев" говорилось и о том, что Владимир Зеленский говорил о необходимости дойти до дипломатической фиксации конца этой войны. Выполнение всех пунктов украинской формулы мира позволит восстановить международное право и перейти к дипломатическому завершению войны в Украине.



Как писали "Комментарии", среди прочего, Президент Украины во время большой пресс-конференции остановился и на вопросе "мирного плана" Китая. Говорил и о том, будет ли мирные переговоры с Путиным вести, назвал самый ужасный момент войны и как агрессивные шаги России влияют не только на Украину, но и на весь мир.