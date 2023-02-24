logo

BTC/USD

23187.57

ETH/USD

1607.13

LTC/USD

91.60

USD/UAH

39.55

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Как Зеленский планирует деоккупировать Крым
commentss НОВОСТИ Все новости

Как Зеленский планирует деоккупировать Крым

По словам Гаранта, Украина готовится к изгнанию рашистов из временно оккупированного полуострова.

сегодня, 20:38
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля, во время пресс-конференции для украинских и иностранных СМИ “Февраль. Год несокрушимости”, пишут "Комментарии".

Как Зеленский планирует деоккупировать Крым

Президент Украины рассказал о планах возвращения Крыма

На вопрос, возможно ли в этом году вернуть Крым физическим путем, Зеленский ответил, что мы готовы морально и готовимся технически.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Есть военные шаги, мы к ним готовимся, мы готовы морально, мы готовимся технически – оружием, усилением, формированием бригад наступления. Отправляем людей на обучение, мы должны быть готовы", – сказал Зеленский.

Объясняя свое видение и дальнейшие действия украинских властей в деоккупации и реинтеграции Крыма, подчеркнул, что сначала нужно победить. Но все шаги должны учесть интересы украинцев и всех жителей полуострова.

"А дальше будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги. Дай Бог, чтобы они были удачными", — сказал Президент.

По словам Зеленского, у Украины есть все для победы в 2023 году, ведь противостоит России не сама, ей помогают друзья, чтобы агрессия не распространилась дальше.

"Если все мы выполним свои задачи, нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я очень хочу, чтобы в этом году. У нас все для этого есть – мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия", — заявил Президент.

Напомним, на страницах "Комментариев" говорилось и о том, что Владимир Зеленский говорил о необходимости дойти до дипломатической фиксации конца этой войны. Выполнение всех пунктов украинской формулы мира позволит восстановить международное право и перейти к дипломатическому завершению войны в Украине.

Как писали "Комментарии", среди прочего, Президент Украины во время большой пресс-конференции остановился и на вопросе "мирного плана" Китая. Говорил и о том, будет ли мирные переговоры с Путиным вести, назвал самый ужасный момент войны и как агрессивные шаги России влияют не только на Украину, но и на весь мир.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!