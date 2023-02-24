Как Зеленский планирует деоккупировать Крым

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Моесеенко Валентина
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля, во время пресс-конференции для украинских и иностранных СМИ “Февраль. Год несокрушимости”, пишут "Комментарии".
Президент Украины рассказал о планах возвращения Крыма
На вопрос, возможно ли в этом году вернуть Крым физическим путем, Зеленский ответил, что мы готовы морально и готовимся технически.
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Объясняя свое видение и дальнейшие действия украинских властей в деоккупации и реинтеграции Крыма, подчеркнул, что сначала нужно победить. Но все шаги должны учесть интересы украинцев и всех жителей полуострова.
По словам Зеленского, у Украины есть все для победы в 2023 году, ведь противостоит России не сама, ей помогают друзья, чтобы агрессия не распространилась дальше.
Напомним, на страницах "Комментариев" говорилось и о том, что Владимир Зеленский говорил о необходимости дойти до дипломатической фиксации конца этой войны. Выполнение всех пунктов украинской формулы мира позволит восстановить международное право и перейти к дипломатическому завершению войны в Украине.
Как писали "Комментарии", среди прочего, Президент Украины во время большой пресс-конференции остановился и на вопросе "мирного плана" Китая. Говорил и о том, будет ли мирные переговоры с Путиным вести, назвал самый ужасный момент войны и как агрессивные шаги России влияют не только на Украину, но и на весь мир.
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