Как можно быстро закончить войну на Донбассе — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценивает шаги своей команды на пути к завершению российско-украинской войны на Донбассе. По словам политика, окончание этой кровопролитной борьбы является его приоритетом и как президента, и как гражданина Украины, пишет литовское издание LRT.



Зеленский считает, что у РФ нет политической воли для окончания войны с Украиной. Фото: РИА Новости

Во время общения с зарубежными журналистами Зеленский отметил, что за последние семь месяцев его команда делала все возможное, чтобы снизить накал на востоке страны до минимума. О том, что им удается, по мнению президента, свидетельствует снижение массовых обстрелов или регулярных взрывов у линии разграничения.

Также Владимир Зеленский говорит о том, что если больше сотни людей, находящихся в плену у так называемых "Л-ДНР", его власть смогла вернуть, то и остальных тоже вполне реально забрать.

По мнению главы государства, многое в этой ситуации зависит от политической воли — как в Украине, так и в Российской Федерации. При этом отечественные политики, уверен Зеленский, имеют огромное желание поскорее закончить войну.

"Я бы не стал президентом, если бы не ощущал, что могу [закончить войну, — ред.] и хотел бы этого, мне хватает энергии, желания, политической воли. Но этого оказалось недостаточно, чтобы закончить войну за год. То же самое должно исходить и от российской стороны. Если Россия захочет завтра, то мы очень быстро покончим с этой войной", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его мнению, российскому политикуму пора стремиться к завершению конфликта.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают итоги встречи Владимира Зеленского с немецким канцлером Ангелой Меркель. Чего от зарубежного вояжа президента следует ждать Украине, читайте в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, способен ли Зеленский, по мнению специалиста, в действительности остановить эскалацию военного противостояния на Донбассе.

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