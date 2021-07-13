Как можно быстро закончить войну на Донбассе — Зеленский

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Вечканова Елена
Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценивает шаги своей команды на пути к
завершению российско-украинской войны на Донбассе. По словам политика, окончание
этой кровопролитной борьбы является его приоритетом и как президента, и как
гражданина Украины, пишет литовское издание LRT.
Зеленский считает, что у РФ нет политической воли для окончания войны с Украиной. Фото: РИА Новости
Во время общения
с зарубежными журналистами Зеленский отметил, что за последние семь месяцев его
команда делала все возможное, чтобы снизить накал на востоке страны до минимума.
О том, что им удается, по мнению президента, свидетельствует снижение массовых
обстрелов или регулярных взрывов у линии разграничения.
Также Владимир Зеленский
говорит о том, что если больше сотни людей, находящихся в плену у так
называемых "Л-ДНР", его власть смогла вернуть, то и остальных тоже вполне
реально забрать.
По мнению главы
государства, многое в этой ситуации зависит от политической воли — как в
Украине, так и в Российской Федерации. При этом отечественные политики, уверен
Зеленский, имеют огромное желание поскорее закончить войну.
По его мнению,
российскому политикуму пора стремиться к завершению конфликта.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как эксперты оценивают итоги встречи Владимира Зеленского с немецким канцлером Ангелой Меркель. Чего от зарубежного вояжа президента следует ждать Украине, читайте в нашей публикации.
Также на портале
вы можете узнать о том, способен ли Зеленский, по мнению специалиста, в действительности остановить эскалацию военного противостояния на Донбассе.
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ККК
сегодня, 19:04
И кто голосовал за это продажное и тупое чмо?!! Для прекращения войны это чмо должно сесть за стол переговоров с лидерами ДНР и ЛНР, но это же этому пидару не выгодно оно на войне деньги делает! И из за таких ублюдков евреев и называют жидовскими тварями!