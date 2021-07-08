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Донбасский кейс: сможет ли Зеленский остановить эскалацию войны

По мнению эксперта Георгия Туки, зарубежные визиты президента вряд ли смогут привести Донбасс к миру

сегодня, 18:50
Автор:

Вечканова Елена

Июль только начался, а ситуация на Донбассе уже обострилась: усилились обстрелы, есть погибшие и раненые. Как сообщала ОТГ "Восток", в четверг, 8 июля, в зоне ее ответственности был ранен украинский защитник. "Комментарии" решили узнать, могут ли как-то повлиять на урегулирование конфликта визиты президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и Вашингтон, намеченные на этот месяц.

Донбасский кейс: сможет ли Зеленский остановить эскалацию войны

Эксперт Георгий Тука о ситуации на Донбассе. Фото из открытых источников

Своим мнением с изданием поделился бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

"Не ожидаю никаких позитивных сдвигов в этом вопросе. Дай бог, чтобы негативных не произошло, — отмечает эксперт. — С одной стороны, боевой задор после июньской встречи Путина с Байденом ушел из риторики официальных лиц России. Их заявления стали носить более осторожной характер. Они уже не вопят, что "Байден наш", что "мы обо всем договорились". С другой — сбрасывать со счетов слабость действующего президента Украины было бы весьма самонадеянно".

Георгий Тука признался, что не исключает сценария, когда наши западные партнеры начнут оказывать давление на Зеленского в контексте коммюнике, подписанного им в декабре 2019 года в Париже во время встречи в рамках нормандской четверки.

"Зеленский тогда согласился на имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство. И ему могут сказать что-то в стиле: "Брал на себя обязательства? Давай, выполняй!" Но там речь идет об изменениях в украинскую Конституцию в контексте придания особого статуса ОРДЛО. А проведение выборов предшествует контролю за госграницей. Такие подходы абсолютно неприемлемы для Украины, — подчеркивает специалист. — Между тем, Россия сейчас на все сентенции Зеленского о том, что надо провести очередную встречу в нормандском формате, заявляет — Украина не выполняет (с точки зрения Кремля) взятые на себя ранее обязательства. Потому, если и встречаться, то лишь после этого".

По словам эксперта, в лучшем случае после встреч Зеленского с Меркель и Байденом никаких подвижек по донбасскому кейсу не будет.

"А в худшем — Зеленского будут подталкивать к имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Если он рискнет на это пойти, неминуем всплеск плохо контролируемого противостояния между обществом и властью", — предупреждает Георгий Тука.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, зачем, по мнению экспертов, Россия начала активно подталкивать Америку к участию в переговорах насчет Донбасса. Подробности — в нашем материале.

Также на портале можно прочитать о том, почему члены украинской делегации в ТКГ отказались продолжать очередное заседание группы и при чем здесь Российская Федерация.


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Источник: https://comments.ua/
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