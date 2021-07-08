Донбасский кейс: сможет ли Зеленский остановить эскалацию войны

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Вечканова Елена
Июль только начался, а ситуация на Донбассе уже обострилась: усилились обстрелы, есть погибшие и раненые. Как сообщала ОТГ "Восток", в четверг, 8 июля, в зоне ее ответственности был ранен украинский защитник. "Комментарии" решили узнать, могут ли как-то повлиять на урегулирование конфликта визиты президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и Вашингтон, намеченные на этот месяц.
Эксперт Георгий Тука о ситуации на Донбассе. Фото из открытых источников
Своим мнением с изданием поделился
бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации,
экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ,
руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий
Тука.
Георгий Тука признался, что не исключает
сценария, когда наши западные партнеры начнут оказывать давление на Зеленского
в контексте коммюнике, подписанного им в декабре 2019 года в Париже во время
встречи в рамках нормандской четверки.
По словам эксперта, в лучшем случае после
встреч Зеленского с Меркель и Байденом никаких подвижек по донбасскому кейсу не
будет.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, зачем, по мнению экспертов, Россия начала активно подталкивать Америку к участию в переговорах насчет Донбасса. Подробности — в нашем материале.
Также на портале можно прочитать о том, почему члены украинской делегации в ТКГ отказались продолжать очередное заседание группы и при чем здесь Российская Федерация.
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