Зеленский встретился с Меркель: что это изменит для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил рабочую поездку в Берлин для встречи с канцлером Ангелой Меркель. "Комментарии" решили подвести итоги этой встречи и попросили экспертов оценить её результаты.



Зеленский встретился с Меркель. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Специалисты объяснили, что могут значить озвученные Зеленским и Меркель заявления в ракурсе "Северного потока-2", а также насчет урегулирования конфликта на Донбассе. Помимо прочего журналисты пытались выяснить, как, учитывая изложенные позиции, может пройти встреча Зеленского с Байденом.

"Берлинская встреча — это скорее сверка позиций"

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, доктор политических наук Игорь Петренко считает, что по итогам встречи в Берлине особого прорыва мы не получили. Но Зеленский четко заявил о позиции Украины и касательно "Северного потока-2", и касательно урегулирования конфликта на Донбассе.

"Говоря о СП-2, президент не делал акцент на компенсации нам за потери из-за прогнозируемого падения транзита, но подчеркивал необходимость оценивать ситуацию с точки зрения безопасности. И Украины, и ЕС. То есть, увязывал запуск газопровода с более широкой повесткой дня. Пояснял, что отсутствие транзита через Украину развязывает россиянам руки касательно более агрессивных действий против нашей страны", — отмечает Игорь Петренко.

Кроме того, продолжает эксперт, делался акцент и на важности диверсификации поставок газа в ЕС.

"Хоть СП-2 еще не запустился, РФ уже спекулирует этим вопросом, сокращая поставку газа, тем самым увеличивая его цену. Показывает, как она готова использовать СП-2, — подчеркивает эксперт. – Меркель продолжила отстаивать свою позицию по газопроводу и тем "плюшкам", которые получит Германия в связи с его запуском. Но последовательна канцлер и касательно того, что Украина должна оставаться страной-тразитёром. Тут должна идти речь о долгосрочном контракте с "Газпромом". А потому должна быть консолидированная позиция по давлению на РФ со стороны Запада. Остановить СП-2 уже не получится. Теперь вопрос его введения в эксплуатацию. На каких условиях. И с какими предохранителями".

Комментируя переговоры по Донбассу, Игорь Петренко отметил, что стороны сошлись в необходимости реанимировать, оживить Нормандский формат. Но есть определенные разночтения.

"Меркель говорит о важности имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. А Зеленский акцентирует, что дело не в этой формуле, что мы готовы говорить о кластерных подходах (последовательность выполнения Минских соглашений). Причем это — инициатива Германии и Франции с учетом наших предложений. Где первичен вопрос безопасности. Прекращение обстрелов, вывод войск, контроль над границей, возвращение действия законодательства Украины в ОРДЛО и возможность следить за его соблюдением. И мы готовы перейти к политическим вопросам (амнистия, особый статус), но лишь увязывая их с вопросами безопасности, делая всё пошагово", — поясняет эксперт.

По словам Игоря Петренко, более конкретные вещи мы увидим-услышим после визита Меркель, а потом и Зеленского в Вашингтон.

"Берлинская же встреча — это скорее сверка позиций, часов, выслушивание друг друга. А далее — вопрос коммуникации по линии США-Германия-Украина", — прогнозирует эксперт.

"В диалоге с Байденом Зеленскому будет сложно"

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик признался, что не услышал по итогам германского визита президента Украины каких-то прорывных вещей, которые позволили бы Зеленскому более устойчиво, аргументировано апеллировать к США.

"Скорее мы услышали достаточно вялую позицию — как Киева, так и Берлина. К тому же были откровенные ляпы, — отмечает эксперт. — Например, Зеленский говорит, что в случае прекращения транзита газа, без него останутся и территории ОРДЛО. Хоть в 2019 году "Нафтогаз" специальным письмом утверждал, что слухи о поставках газа Украиной в ОРДЛО — фейк. Вопрос — кто врет? "Нафтогаз" или Зеленский на встрече с Меркель?"

Виталий Кулик также обращает внимание, что кроме озабоченности Германии в отношении того, что Украина должна оставаться страной-транзитером газа в контексте СП-2, мы ничего толком от Берлина не услышали.

"Позиция Меркель не изменилась: ставка на необходимость запуск диалога с РФ, отсутствие обещаний в сфере усиления санкционного режима в отношении страны-агрессора. Зато нам достаточно твердо навязывают так называемые кластеры по урегулированию конфликта на Донбассе, где присутствуют и формула Штайнмайера, и амнистия, и другие пункты, "красные линии", которые в Украине считаются капитуляцией. Потому не считаю, что Зеленский достиг целей на встрече с Меркель. Мы не сделали соответствующей подготовки, не оказали должного давления. Потому в диалоге с Байденом Зеленскому будет сложно — у него зыбкая почва по важным для нас вопросам", — прогнозирует Виталий Кулик.

Специалист напомнил, что сейчас Банковая активно муссирует необходимость запуска — параллельно Нормандскому — формата, где присутствовали бы США. Но видение этого формата пока расплывчатое, подчеркивает эксперт.

"Возможно участие США в более широком контексте, где предметом переговоров не будет исключительно Донбасс. Но и о такой модели я пока не слышу ни от Вашингтона, ни от Киева, — говорит Виталий Кулик. — Учитывая вышеизложенное — у меня достаточно пессимистический взгляд на результаты переговоров в Германии. Теперь важно ловить Банковую за руку, если та будет пытаться протащить кластеры. И давать по этой руке, чтобы не допустить взятия официальным Киевом на себя дополнительных обязательств, которые не сможем потом переиграть".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, стоит ли украинцам, по мнению экспертов, беспокоиться из-за недавно состоявшейся очередной телефонной беседы между Путином и Байденом. Подробности — в нашем материале.

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