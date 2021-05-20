Итоги двух лет президентства Зеленского: что думают эксперты

Прошло уже два года с момента, как президентское кресло в Украине занимает Владимир Зеленский. О плюсах и минусах работы своей команды политик рассказал во время специального общения с журналистами. Интересно, что организовывали пресс-конференцию на базе авиапредприятия "Антонов".



Зеленский рассказал о двух годах президентства. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Во время мероприятия прозвучали десятки вопросов, на которые Зеленский пытался ответить — где-то более основательно, где-то менее. Эксперты оценили для издания "Комментарии" итоги конференции.

"Зеленскому сделали максимально комфортную повестку дня"

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает, что место проведения пресс-конференции предполагало смещение акцентов со смысла на форму. Чтобы выглядело красиво, масштабно, киношно. Такая себе — красивая картинка.

"Но место проведения ставило Зеленского и в неудобное положение. Ведь первый вопрос можно было бы задать не по Донбассу, а по тому, сколько, к примеру, при президенте Зеленском в Украине построено самолетов. Сколько аэропортов, портов, о которых так красиво рассказывал премьер Гончарук. Если хотите сделать акценты на Украине как на промышленной, индустриальной стране (а пресс-конференция на "Антонове" — именно такой акцент), то к этому нужно соответствующе приложение. Фактаж. Достижения. Ничего такого за два года президентства Зеленского нет. Что за это время Украина создала и продвинула на другие рынки? Неудобный вопрос. Да он и не звучал", — отмечает Александра Решмедилова.

По ее мнению, Зеленский был достаточно хорошо подготовлен, намеревался всех поразить, убедить. Но вышло не то чтобы... В том числе из-за вопросов.

"Вопросы по олигархам, международным договорам, Донбассу, Крымской платформе имели будущее время. И ответы были соответствующие — сделаем, воплотим, реализуем. А хотелось бы по итогам двух лет президентства ответов в стиле — сделали, реализовали, воплотили. Время идет, часики тикают. И "медовый месяц", который есть у всех политиков (100 дней, полгода), давно закончился. Уже можно и нужно требовать некоего отчета", — говорит эксперт.

Однако, по словам Решмедиловой, Зеленскому сделали максимально комфортную повестку дня.

"Даже назначение трех новых министров сыграло на него. Таким образом старались замаскировать кадровые провалы. А ведь кадровая политика — бич Зеленского. Сложно сказать, какие назначение за два года его правления были в пользу государства. В общем, сегодня мы увидели ставку на телекартинку, нежели на реальное общение и конструктивный диалог", — подытоживает Александра Решмедилова.

У Зеленского нет государственного мышления

Политолог Андрей Окара считает место проведения пресс-конференции хорошей находкой. А вот само общение президента с журналистами его не особо порадовало.

"Два года Зеленский является президентом, два года мы ждем от него чуда. Главное из которых — чудо перерождения. Мы ждем от него, избранного, как некого волшебника, что он превратиться из артиста в политика. Каким-то волшебным образом. Но эта пресс-конференция показала, что чуда не произошло. И ожидать его, похоже, бессмысленно", — делится эксперт.

При этом Окара отмечает, что, судя по всему, Зеленский остается достаточно искренним человеком, его ответы внушают симпатию. Разумеется, не всем, но, пожалуй, все еще многим.

Также политолог признается, что журналисты его неприятно удивили.

"Украинская журналистика, в отличие от журналистики соседних стран, всегда славилась свободой мысли, некой раскрепощенностью, отсутствием комплексов касательно задавания острых вопросов власти. А здесь были вопросы в стиле "как Вы праздновали день рождения". Профессиональных же, политически острых вопросов было мало. Где вопросы по делу "вагнеровцев", где акцентированные вопросы по Татарову, Ермаку, которых связывают с Кремлем. Даже если касательно они задавались, Зеленский в ответ много говорил, а четких ответов не давал", — подчеркивает политолог.

Андрей Окара также акцентирует, что Зеленский избегал остро говорить о Путине. Возможно, исходя из вероятной грядущей встречи. Или, как ответил президент уже после общей пресс-конференции, когда его догнала одна из журналисток, чтобы Путин, разозлившись, не убил из-за какого-то вопроса сто человек на Донбассе.

"Зеленский, как мне кажется, плохой политик, но хороший человек. Определенная тактичность и дипломатичность у него есть. В отличие, увы, от государственного мышления. В его ответах я не увидел перспективного видения развития Украины. Возможно, потому что и вопросы были нередко беззубые и бессмысленные", — резюмирует Андрей Окара.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что президентская чета оказалась в эпицентре скандала из-за вышиванки. Детали ситуации, а также реакции пользователей соцсетей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как, по словам Зеленского, украинская власть может повлиять на "распространение" российских паспортов на оккупированных территориях.

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