Зеленский попал в скандал из-за вышиванки: что произошло (ФОТО)

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Вечканова Елена
20
мая украинцы во всем мире торжественно поздравляют друг друга с неофициальным
праздником, прославляющим национальную вышиванку. Не остался в стороне от торжества
и глава государства Владимир Зеленский, опубликовав в соцсетях совместное фото
с супругой Еленой. Однако вместо всеобщего одобрения президент оказался в
эпицентре очередного скандала, связанного с Россией.
Зеленского раскритиковали за косоворотку в День вышиванки. Фото: zelenskiy_official / Instagram
Как подметило большинство интернет-пользователей, вышитая рубашка, которую выбрал для позирования перед камерами Зеленский, отличается от стандартного для Украины кроя. Более того — многие уверяют, что этот предмет одежды больше похож на российскую косоворотку.
Такая национальная одежда, характерная для наших северных "соседей", отличается воротником, вышитым не прямо по центру рубахи, а слегка сбоку. Застежка может быть как на левую, так и на правую сторону. Историки утверждают, что на территории Украины и Беларуси косоворотки никогда не были популярны, ведь этническое население пользовалось вышиванками.
Интересно,
что подпись под фотографией президентской четы в вышиванках гласит о гордости
за вышиванку, являющейся национальным сокровищем Украины. Однако многие комментаторы уже
раскритиковали Зеленского за подобные слова, подчеркивая упущение его семьи или
стилиста.
"Вышиванки
красивые, только у него почему-то косоворотка", "Русский народный костюм! Вы
там вообще что ли, Владимир Александрович?!", "А, ну да, какая разница!", "Я не
могу, просто стыд. У украинцев разрез всегда посредине. В вашей команде вообще
никто как в русских, так и в украинских традициях не разбирается?" — пишут
пользователи в Instagram.
Впрочем,
в этой соцсети также нашлось немало тех, кто оценил красоту фотографии и
выразил свое восхищение образами Владимира и Елены Зеленских. Президентскую
пару назвали прекрасными и стильными.
А вот в Twitter президент поддался шквалу настоящей критики и очень едких замечаний.
Интересно,
что ситуацию прокомментировал даже украинский дипломат Тарас Березовец. Эксперт
отметил, что такое поздравление "сломало ему мозг", потому что позировать в
национальной российской одежде в украинский праздник явно не достойно
президента. Также Березовец пошутил, что для полного "комплекта" не хватает кокошника
и балалайки.
Напомним,
ранее "Комментарии"
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на портале вы можете узнать, как, по словам Зеленского, украинская власть собирается повлиять на продвижение российских паспортов на Донбассе.
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