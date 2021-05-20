Зеленский попал в скандал из-за вышиванки: что произошло (ФОТО)

20 мая украинцы во всем мире торжественно поздравляют друг друга с неофициальным праздником, прославляющим национальную вышиванку. Не остался в стороне от торжества и глава государства Владимир Зеленский, опубликовав в соцсетях совместное фото с супругой Еленой. Однако вместо всеобщего одобрения президент оказался в эпицентре очередного скандала, связанного с Россией.



Зеленского раскритиковали за косоворотку в День вышиванки. Фото: zelenskiy_official / Instagram

Как подметило большинство интернет-пользователей, вышитая рубашка, которую выбрал для позирования перед камерами Зеленский, отличается от стандартного для Украины кроя. Более того — многие уверяют, что этот предмет одежды больше похож на российскую косоворотку.





Такая национальная одежда, характерная для наших северных "соседей", отличается воротником, вышитым не прямо по центру рубахи, а слегка сбоку. Застежка может быть как на левую, так и на правую сторону. Историки утверждают, что на территории Украины и Беларуси косоворотки никогда не были популярны, ведь этническое население пользовалось вышиванками.





Интересно, что подпись под фотографией президентской четы в вышиванках гласит о гордости за вышиванку, являющейся национальным сокровищем Украины. Однако многие комментаторы уже раскритиковали Зеленского за подобные слова, подчеркивая упущение его семьи или стилиста.

"Вышиванки красивые, только у него почему-то косоворотка", "Русский народный костюм! Вы там вообще что ли, Владимир Александрович?!", "А, ну да, какая разница!", "Я не могу, просто стыд. У украинцев разрез всегда посредине. В вашей команде вообще никто как в русских, так и в украинских традициях не разбирается?" — пишут пользователи в Instagram.

Впрочем, в этой соцсети также нашлось немало тех, кто оценил красоту фотографии и выразил свое восхищение образами Владимира и Елены Зеленских. Президентскую пару назвали прекрасными и стильными.

А вот в Twitter президент поддался шквалу настоящей критики и очень едких замечаний.

Интересно, что ситуацию прокомментировал даже украинский дипломат Тарас Березовец. Эксперт отметил, что такое поздравление "сломало ему мозг", потому что позировать в национальной российской одежде в украинский праздник явно не достойно президента. Также Березовец пошутил, что для полного "комплекта" не хватает кокошника и балалайки.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, есть ли, по мнению главы государства, возможность отправить в отставку одного из наиболее "долговечных" украинских министров Арсена Авакова. Детальнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как, по словам Зеленского, украинская власть собирается повлиять на продвижение российских паспортов на Донбассе.

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