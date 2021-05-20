Может ли Украина повлиять на паспортизацию Донбасса: Зеленский сделал заявление

BTC/USD
41983.45
ETH/USD
2938.89
LTC/USD
224.84
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Украина не может существенно повлиять на постепенное поглощение временно неподконтрольных территорий Донбасса Россией путем постепенной паспортизации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая.
Паспортизация Донбасса - фото из открытых источников
Глава государства отметил, что поднимает этот вопрос на всех возможных уровнях. Также он добавил, что европейские лидеры обсуждают паспортизацию на своих совещаниях и в ближайшее время поднимут этот вопрос на саммите НАТО.
Напомним, что Российская Федерация ускоряет массовую выдачу своих паспортов жителям частично оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас около 600 тысяч украинских граждан Донбасса незаконно получили российские паспорта. Среди них много работников бюджетной сферы: медики, учителя и коммунальщики. Такая тенденция связана с политикой оккупантов, которые запрещают населению занимать любую должность без наличия паспорта гражданина РФ.
Ранее "Комментарии" выяснили, могут ли признать выборы в Госдуму России в 2021 году нелегитимными, если там будет участвовать Донбасс. Все детали можете найти в нашем материале.
Также сегодня, 20 мая, Зеленский рассказал о состоянии дел в переговорах Трехсторонней контактной группы и в Нормандском формате. По его словам, пандемия коронавируса усложнила процесс подготовки встречи лидеров Нормандского формата по Донбассу, а также о том, что этот процесс не имеет прогресса из-за позиции России. Узнать больше вы можете в нашей статте по ссылке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости