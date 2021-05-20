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Главная Новости Политика внутренняя политика Может ли Украина повлиять на паспортизацию Донбасса: Зеленский сделал заявление
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Может ли Украина повлиять на паспортизацию Донбасса: Зеленский сделал заявление

Украина имеет в своем вооружении только дипломатические разговоры

сегодня, 15:21
Автор:

Данило Матюха

Украина не может существенно повлиять на постепенное поглощение временно неподконтрольных территорий Донбасса Россией путем постепенной паспортизации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая.

Может ли Украина повлиять на паспортизацию Донбасса: Зеленский сделал заявление

Паспортизация Донбасса - фото из открытых источников

Глава государства отметил, что поднимает этот вопрос на всех возможных уровнях. Также он добавил, что европейские лидеры обсуждают паспортизацию на своих совещаниях и в ближайшее время поднимут этот вопрос на саммите НАТО.

"Больше повлиять на паспортизацию мы с вами не можем, кроме дипломатических разговоров. Но я считаю, что это не является главным и единственным оружием. Мы должны двигаться в разных направлениях", — сказал Зеленский.

Напомним, что Российская Федерация ускоряет массовую выдачу своих паспортов жителям частично оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас около 600 тысяч украинских граждан Донбасса незаконно получили российские паспорта. Среди них много работников бюджетной сферы: медики, учителя и коммунальщики. Такая тенденция связана с политикой оккупантов, которые запрещают населению занимать любую должность без наличия паспорта гражданина РФ.

Ранее "Комментарии" выяснили, могут ли признать выборы в Госдуму России в 2021 году нелегитимными, если там будет участвовать Донбасс. Все детали можете найти в нашем материале.

Также сегодня, 20 мая, Зеленский рассказал о состоянии дел в переговорах Трехсторонней контактной группы и в Нормандском формате. По его словам, пандемия коронавируса усложнила процесс подготовки встречи лидеров Нормандского формата по Донбассу, а также о том, что этот процесс не имеет прогресса из-за позиции России. Узнать больше вы можете в нашей статте по ссылке.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=3952735344816917&ref=watch_permalink
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