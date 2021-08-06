Интервью Зеленского телеканалу "ДОМ": главные выводы

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Елизавета Черных
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу ДОМ. Говорил о Донбассе и Крыме. Среди прочего назвал принуждение жителей ОРДЛО, получивших роспаспорта, голосовать на выборах России рабством, хоть признал, что ситуации бывают разные и людей нельзя делить по паспорту.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Глава государства также заявил, что Россия сделала ошибку, оккупировав Крым и часть Донбасса, и в дальнейшем будет сожалеть о своей политике. Еще подчеркнул, что сегодня вопрос возвращения Донбасса и открытия КПВВ на 90% зависит от президента РФ Владимира Путина. Также отметил, что украинцы, которые остались на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе, должны противостоять оккупации, насколько это возможно. И предупредил, что за стол с представителями ЛДНР не сядет, а возвращение контроля над границей должно произойти раньше, нежели выборы в ОРДЛО.
Эксперты для издания "Комментарии" оценили интервью украинского лидера, а также высказали предположения, почему оно появилось именно сейчас.
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно называет главным впечатлением от интервью то, что Зеленский, наконец, признал: мы не движемся ни к какому миру, в глазах Путина его не было и нет. И что разрешение ситуации на Донбассе на 90% зависит от самого Путина.
По мнению аналитика, появление интервью именно сейчас может быть связано с тем, что РФ стала более активна в своих действиях. Она продолжает раздавать на оккупированных территориях российские паспорта, намерена привлечь жителей ОРДЛО, их получивших, к выборам в Госдуму в сентябре. К тому же, поскольку Россия более активна, она навязывает Западу свои варианты разрешения конфликта. И если Украина будет молчать, нам будут эти варианты и предлагать.
Один из участников политической подгруппы переговорщиков по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Минского формата, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш поясняет:
Сергей Гармаш уверяет, что интервью ему понравилось. В том числе, что президент говорил откровенно и эмоционально.
По всем соцопросам, в том числе закрытым, главное чего не хватает людям по ту сторону линии разграничения – это определенности, подчеркивает Сергей Гармаш.
"Даже цены и работы не так важны. Их больше всего беспокоит именно неопределенность. Они не понимают, где живут, как будут жить дальше, в каком государстве. Президент ответил на главный вопрос для них – Украина НИКОГДА не откажется от этого региона. Вопрос времени, сколько займет его возвращение. 10-20 лет. Но возвращение обязательно произойдет", – резюмирует эксперт.
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