Интервью Зеленского телеканалу "ДОМ": главные выводы

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу ДОМ. Говорил о Донбассе и Крыме. Среди прочего назвал принуждение жителей ОРДЛО, получивших роспаспорта, голосовать на выборах России рабством, хоть признал, что ситуации бывают разные и людей нельзя делить по паспорту.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Глава государства также заявил, что Россия сделала ошибку, оккупировав Крым и часть Донбасса, и в дальнейшем будет сожалеть о своей политике. Еще подчеркнул, что сегодня вопрос возвращения Донбасса и открытия КПВВ на 90% зависит от президента РФ Владимира Путина. Также отметил, что украинцы, которые остались на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе, должны противостоять оккупации, насколько это возможно. И предупредил, что за стол с представителями ЛДНР не сядет, а возвращение контроля над границей должно произойти раньше, нежели выборы в ОРДЛО.

Эксперты для издания "Комментарии" оценили интервью украинского лидера, а также высказали предположения, почему оно появилось именно сейчас.

Зеленский подтвердил то, что говорил его предшественник Порошенко – ключи от мира находятся в РФ

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно называет главным впечатлением от интервью то, что Зеленский, наконец, признал: мы не движемся ни к какому миру, в глазах Путина его не было и нет. И что разрешение ситуации на Донбассе на 90% зависит от самого Путина.

"То есть, Зеленский подтвердил то, что говорил его предшественник Порошенко – ключи от мира находятся в РФ. И если та реально захочет двигаться к миру, он станет ближе. А если будет продолжаться военный шантаж (что мы и видим), то, естественно, никакого движения к миру не будет, – поясняет Олеся Яхно. – На мой взгляд, прозвучали реалистичные слова, потому что невозможно уже дальше делать вид, как было в первые полтора-два года его президентства, что мы как бы движемся к перемирию, что можно достичь мира некими пошаговыми действиями… Оказалось, это всё не работает. Что президент в данном интервью и признал".

По мнению аналитика, появление интервью именно сейчас может быть связано с тем, что РФ стала более активна в своих действиях. Она продолжает раздавать на оккупированных территориях российские паспорта, намерена привлечь жителей ОРДЛО, их получивших, к выборам в Госдуму в сентябре. К тому же, поскольку Россия более активна, она навязывает Западу свои варианты разрешения конфликта. И если Украина будет молчать, нам будут эти варианты и предлагать.

"Такое интервью должно было появиться раньше. Накануне череды саммитов, которое прошли в июне. Чтобы украинская власть расставила все точки над "і", показала свое видение ситуации. Но даже в этом интервью, к сожалению, не хватает предлагаемых вариантов разрешения конфликта, – подчеркивает Олеся Яхно. – Что и как готова делать Украина как государство".

Президент ответил на главный вопрос – Украина НИКОГДА не откажется от этого региона

Один из участников политической подгруппы переговорщиков по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Минского формата, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш поясняет:

"Интервью появилось сейчас, так как Зеленский давал его в Краматорске телеканалу ДОМ еще 30 июля, когда там проводили выездное заседание СНБО. Наверное, его просто долго монтировали. В нем говорят о том, что приближается 30-летие Украины. То есть, гипотетически, могли еще больше потянуть, под 24-е число дать. Впрочем, оно бы к тому времени устарело в каких-то моментах".

Сергей Гармаш уверяет, что интервью ему понравилось. В том числе, что президент говорил откровенно и эмоционально.

"Нужно чаще так с людьми говорить. Тем более, что эмоции тяжелее использовать в пропаганде, чем некие политические заявления, – отмечает эксперт. – Понравилось, что президент обозначил перспективы региона. В очередной раз подтвердил, что весь Донбасс будет украинским. И таким образом дал надежду одним и лишил ее других. Он призвал держаться тех, кто поддерживает Украину. Подчеркнул, что мы туда обязательно вернемся. И предупредил те, кто поддерживает Россию, что временно неподконтрольная территория будет украинской в любом случае. Поэтому, если они считают себя россиянами и хотят жить в мире с собой, им лучше уезжать в РФ. Иначе постоянно будут жить в конфликте, да еще и перенесут его на своих детей и внуков".

По всем соцопросам, в том числе закрытым, главное чего не хватает людям по ту сторону линии разграничения – это определенности, подчеркивает Сергей Гармаш.

"Даже цены и работы не так важны. Их больше всего беспокоит именно неопределенность. Они не понимают, где живут, как будут жить дальше, в каком государстве. Президент ответил на главный вопрос для них – Украина НИКОГДА не откажется от этого региона. Вопрос времени, сколько займет его возвращение. 10-20 лет. Но возвращение обязательно произойдет", – резюмирует эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие важные решения могут быть приняты на встрече Зеленского с Байденом.

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