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Главная Новости Политика президент Зеленский заявил, что Россия хочет превратить жителей ОРДЛО в рабов
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Зеленский заявил, что Россия хочет превратить жителей ОРДЛО в рабов

Президент Владимир Зеленский прокомментировал попытки России привлечь жителей оккупированного Донбасса к своим выборам

сегодня, 09:09
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал намерения России привлечь граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, к избирательному процессу в России, а именно на выборах в Госдуму РФ. Ранее в Москве заявляли, что прорабатывают вопрос голосования жителей Донбасса, имеющих российские паспорта, на выборах в Госдуму РФ. Как передает портал "Комментарии", своим мнением на этот счет глава государства поделился в интервью телеканалу "Дом".

Зеленский заявил, что Россия хочет превратить жителей ОРДЛО в рабов

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что Кремль просто пытается превратить жителей в ОРДЛО в рабов, используя людей в своих целях для удержания власти в России. Участие украинцев с ОРДЛО в выборах в Госдуму является элементом паспортизации.

По словам Владимира Зеленского, то, что замышляет Россия, не иначе как рабством назвать нельзя. Сначала россияне выдали российские паспорта гражданам Украины, потом будут сажать их в автобусы, конечно же принудительно, и возить по избирательным участкам, где якобы люди будут голосовать. Это самое настоящее рабство, уверен президент. Но те, кто знают историю, могут с уверенностью сказать, что такие намерения сама же история и смывает, как после дождя. Поэтому и всё это пройдёт.

Напомним, что портал "Комментарии" ранее сообщал, что глава государства Владимир Зеленский дал большое интервью телеканалу "Дом", в котором прокомментировал важные вопросы для Украины. В частности, он остановился на том, что посоветовал жителям оккупированных территорий востока Украины, поддерживающих страну-агрессора, смириться с той мыслью, что вскоре Донбасс будет деоккупирован, а тем, кому это не нравится и кто в душе поддерживает Россию, – лучше собирать свои вещи и перебираться в соседнюю страну на постоянное место жительства.



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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCOqFkpNwNLPGOb8EC-mwZYg
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