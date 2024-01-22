Инициатива Зеленского о множественном гражданстве: о чем идет речь и есть ли смысл

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя с 22 января сограждан с Днем Соборности, сообщил, что внес в Верховную Раду законопроект об институте множественного гражданства. По его словам, это позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира (кроме граждан страны-агрессора). Как оцениваете подобную инициативу президента? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Паспорт Украины. Фото из открытых источников

Важно объединиться не только внутри Украины, но и за ее пределами

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе поделился таким мнением:

"Подобные шаги президента являются правильными. Чтоб победить врага, всё украинство должно объединиться. Не только внутри Украины, но и за ее пределами. Это огромное количество людей, многие из которых достигли больших успехов в разных сферах. И их важно объединять вокруг идеи сохранения независимой, суверенной Украины. И вокруг борьбы с российским агрессором".

Предложение о множественном гражданстве – именно об этом, поясняет эксперт.

К тому же, продолжает он, такой шаг упростит еще и внешнеполитические отношения с государствами, где проживают этнические украинцы. Плюс – это будет хороший повод усиливать лоббистские группы, констатирует Антон Кучухидзе.

Нужно дождаться самого документа

Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский обращает внимание, что инициатива о множественном гражданстве – не нова.

"Социальный запрос был на нее и до полномасштабного вторжения, а после него значительно вырос, – подчеркивает он. – Однако из заявления президента не совсем понятны детали данного законопроекта. Будет ли он касаться только граждан других стран и их возможности вступить в украинское гражданство или же граждане Украины также смогут получить гражданство других стран, при этом не нарушая закон Украины?".

Кроме того, отмечает Денис Гороховский, учитывая военное положение и постоянную мобилизацию, не известно, будет ли она действовать на граждан, которые до украинского имели другое гражданство? Если нет – то как это будет коррелироваться с Конституцией Украины, где задекларировано всеобщее равенство?

"Поэтому перед тем, как давать какую-то более глубокую оценку президентской инициативе, необходимо изучить сам документ", – считает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — уступки территорий в обмен на мир: Зеленский ответил, примет ли сложное решение.



