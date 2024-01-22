Инициатива Зеленского о множественном гражданстве: о чем идет речь и есть ли смысл

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя с 22 января сограждан с Днем Соборности, сообщил, что внес в Верховную Раду законопроект об институте множественного гражданства. По его словам, это позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира (кроме граждан страны-агрессора). Как оцениваете подобную инициативу президента? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Паспорт Украины. Фото из открытых источников
Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе поделился таким мнением:
Предложение о множественном гражданстве – именно об этом, поясняет эксперт.
К тому же, продолжает он, такой шаг упростит еще и внешнеполитические отношения с государствами, где проживают этнические украинцы. Плюс – это будет хороший повод усиливать лоббистские группы, констатирует Антон Кучухидзе.
Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский обращает внимание, что инициатива о множественном гражданстве – не нова.
Кроме того, отмечает Денис Гороховский, учитывая военное положение и постоянную мобилизацию, не известно, будет ли она действовать на граждан, которые до украинского имели другое гражданство? Если нет – то как это будет коррелироваться с Конституцией Украины, где задекларировано всеобщее равенство?
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