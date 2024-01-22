Зеленский вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде Украины ввести институт множественного гражданства. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства заявил в своем поздравлении по случаю 105-й годовщины Дня Соборности Украины.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства", — подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, это "позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира". Он уточнил, что кроме граждан страны-агрессора.

По словам Зеленского, все, кто в периоды различных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки, все, кто помогает нам несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли должны чувствовать свою причастность.

Кроме того, лидер украинцев вспомнил и об иностранных добровольцах, которые встали на защиту Украины.

"Все, кто воюет за свободу Украины, как за родную Родину. И Украина станет для них такой. Для всех, кто сможет почувствовать, что быть в Украине значит быть дома. Не туристами, а гражданами. Великой, Соборной, единой Украины. За свободу, за которую мы боремся. Бьемся за право быть украинцами. И соответствующее решение – один из элементов такой свободы, одна из возможностей реализации такого права. Права быть украинцем", — сообщил глава государства.

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