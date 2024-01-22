Зеленский вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве: о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде Украины ввести институт множественного гражданства. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства заявил в своем поздравлении по случаю 105-й годовщины Дня Соборности Украины.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Как отметил президент, это "позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира". Он уточнил, что кроме граждан страны-агрессора.
По словам Зеленского, все, кто в периоды различных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки, все, кто помогает нам несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли должны чувствовать свою причастность.
Кроме того, лидер украинцев вспомнил и об иностранных добровольцах, которые встали на защиту Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" - уступки территорий в обмен на мир: Зеленский ответил, примет ли сложное решение.
Также издание "Комментарии" сообщало — Зеленский провел Ставку со стратегическим уровнем обсуждений: в чем ее важность.
Обсуждения
Новости