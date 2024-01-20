Уступки территорий в обмен на мир: Зеленский ответил, примет ли сложное решение

Как передает портал "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News ответил, готов ли он согласиться уступить украинские территории для подписания мирного договора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский сказал, что российского диктатора нужно остановить, чтобы не повторилась агрессия через несколько лет.

"Нет. Если мы хотим остановить его, если мир не хочет снова повторения этой агрессии через несколько лет, тогда лучше справиться с этим", — ответил Владимир Зеленский.

Отметим, ранее находясь в Давосе, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится на замораживание войны с Россией. Поэтому этот сценарий, который часто обсуждают в СМИ, точно нереален, пока во главе Украины Владимир Зеленский.

"Этот президент и эта его команда никогда не согласится и не примет ни одного замораживания конфликта. Это неприемлемо украинским обществом... Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир. И Украина хочет предотвратить любые потенциальные агрессии в будущем и использует эту возможность", — высказался глава Офиса президента.

Читайте также на портале "Комментарии" — что может сделать Украина для получения помощи: какие решения в итоге примут ЕС и США.

Также издание "Комментарии" сообщало — Зеленский провел Ставку со стратегическим уровнем обсуждений: в чем ее важность.



