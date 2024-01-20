Уступки территорий в обмен на мир: Зеленский ответил, примет ли сложное решение

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News ответил, готов ли он согласиться уступить украинские территории для подписания мирного договора с российским диктатором Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский сказал, что российского диктатора нужно остановить, чтобы не повторилась агрессия через несколько лет.
Отметим, ранее находясь в Давосе, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится на замораживание войны с Россией. Поэтому этот сценарий, который часто обсуждают в СМИ, точно нереален, пока во главе Украины Владимир Зеленский.
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