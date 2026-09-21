Худший сценарий для Зеленского: это может сломать его власть

Политтехнолог Олег Постернак рассказал о сценарии, который возможно "готовят" для президента Украины Владимира Зеленского. Якобы из-за расследования коррупционных скандалов, в том числе с "Династией", президента могут заставить уйти в отставку. Эксперт подчеркнул, что подобная схема не сработает. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, что гипотетически может заставить Зеленского уйти в отставку во время войны.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что наибольшую угрозу создало бы не одно расследование, а одновременное совпадение нескольких кризисов. Среди них — серьезные коррупционные дела, непосредственно задевающие президента или его ближайшее окружение, требования политической ответственности со стороны общества и парламента, военные неудачи, падение поддержки и конфликт с западными партнерами.

Сценарий модели ИИ – политический, военный и репутационный кризисы одновременно сделают дальнейшее пребывание в должности практически невозможным.

В то же время бот отмечает: политического давления недостаточно для автоматической отставки. Конституция предусматривает досрочное прекращение полномочий президента из-за собственной отставки, состояния здоровья, смерти или импичмента. Последний предусматривает сложную парламентскую процедуру.

Чат-бот Gemini оценивает возможность отставки во время войны как маловероятную, но выделяет несколько экстремальных сценариев. Первый – катастрофическое развитие ситуации на фронте, включая масштабную утрату территорий и угрозу государственности.

Второй — договоренности о мире, которые значительная часть общества и армии воспримет как неприемлемые или противоречащие национальным интересам. Третий – внутренний социально-экономический коллапс, масштабные протесты и потеря доверия среди политической элиты.

По оценке Gemini, во время войны смена руководства сама по себе может создавать дополнительные риски для государства, поэтому стабильность остается немаловажным фактором.

Чат-бот Grok также говорит о низкой вероятности отставки Зеленского во время войны, но называет три потенциальные точки перелома. Это катастрофическая ситуация на фронте, крупный коррупционный скандал с непосредственной причастностью президента или его ближайшего окружения и одновременное давление западных партнеров, внутренней элиты и военных.

При этом Grok особо отмечает, что недовольство и падение рейтингов сами по себе еще не означают готовность широкого круга политических и общественных сил требовать отставки.

В заключении все три чат-бота сходятся в одном: одного политического скандала для отставки недостаточно. Они говорят о совпадении нескольких кризисов. Отличаются акценты: ChatGPT больше подчеркивает коррупцию и политическую ответственность, Gemini — на фронте и неприемлемых мирных договоренностях, а Grok — на возможном одновременном давлении Запада, элит и военных.

Напомним: портал "Комментарии" писал, скандал с Мендель и Кравченко повлияет на Зеленского.



