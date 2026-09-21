Найгірший сценарій для Зеленського: це може зламати його владу

Політтехнолог Олег Постернак розповів про сценарій, який можливо “готують” для президента України Володимира Зеленського. Нібито через розслідування корупційних скандалів, у тому числі з “Династією”, президента можуть змусити піти у відставку. Експерт наголосив, що така схема не спрацює. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, що гіпотетично може змусити Зеленського піти у відставку під час війни.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що найбільшу загрозу створило б не одне розслідування, а одночасний збіг кількох криз. Серед них — серйозні корупційні справи, які безпосередньо зачеплять президента або його найближче оточення, вимоги політичної відповідальності з боку суспільства та парламенту, військові невдачі, падіння підтримки й конфлікт із західними партнерами.

Сценарій моделі ШІ — політична, військова та репутаційна кризи одночасно зроблять подальше перебування на посаді практично неможливим.

Водночас бот наголошує: політичного тиску недостатньо для автоматичної відставки. Конституція передбачає дострокове припинення повноважень президента через власну відставку, стан здоров’я, смерть або імпічмент. Останній передбачає складну парламентську процедуру.

Чат-бот Gemini оцінює можливість відставки під час війни як малоймовірну, але виділяє кілька екстремальних сценаріїв. Перший — катастрофічний розвиток ситуації на фронті, включно з масштабною втратою територій та загрозою державності.

Другий — домовленості про мир, які значна частина суспільства та армії сприйме як неприйнятні або такі, що суперечать національним інтересам. Третій — внутрішній соціально-економічний колапс, масштабні протести та втрата довіри серед політичної еліти.

За оцінкою Gemini, під час війни зміна керівництва сама по собі може створювати додаткові ризики для держави, тому стабільність залишається важливим фактором.

Чат-бот Grok також говорить про низьку ймовірність відставки Зеленського під час війни, але називає три потенційні точки перелому. Це катастрофічна ситуація на фронті, великий корупційний скандал із безпосередньою причетністю президента або його найближчого оточення та одночасний тиск західних партнерів, внутрішньої еліти й військових.

При цьому Grok окремо зазначає, що невдоволення та падіння рейтингів самі по собі ще не означають готовності широкого кола політичних і суспільних сил вимагати відставки.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: одного політичного скандалу для відставки недостатньо. Вони говорять про збіг кількох криз. Відрізняються акценти: ChatGPT більше наголошує на корупції та політичній відповідальності, Gemini — на фронті й неприйнятних мирних домовленостях, а Grok — на можливому одночасному тиску Заходу, еліт і військових.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скандал з Мендель та Кравченком вплине на Зеленського.



