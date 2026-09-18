Зеленському готують відставку: експерт шокував сценарієм

Пошуки шляху до завершення війни може бути і не через справедливий мир. Однак навряд чи певні швидкі та сумнівні схеми спрацюють.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політтехнолог Олег Постернак розповів про схему, яку ймовірно розглядають. Йдеться про спробу зменшення особистого впливу президента Зеленського і, наприклад, швидшого закінчення війни.

“Технологічно, наприклад: множиться ще більше кримінальних справ, НАБУ іде в атаку проти президента, прямо звинувачує його. Адже там же наче щось копається далі по “Династії”. Ходять чутки, в принципі, що підбираються там ще більше далі до Президента, і вплив, і можливості, репутація Президента скорочується, довіра до нього скорочується”, — зазначив експерт.

За його словами, відбувається зміна голови Верховної Ради України через ситуативний альянс депутатів. Після тиску зовнішнього і внутрішнього, пояснив Постернак, Зеленського змушують, наприклад, подати у відставку, а виконуючим обов'язки стає новий голова Верховної Ради України.

“Це робоча схема, але вона не працююча зараз. Я відразу попереджаю для тих, хто думає, що це вже вирішено. Це юридична... це правова схема. Правова схема ця може бути задіяна тільки тоді, коли будуть для цього політичні підстави. Є один нюанс — це воля Президента Зеленського, його політична майстерність. А вже за 7 років він навчився бути політиком, це точно. Тому якщо хтось думає, що вони легко так просто скинуть президентську владу, то дуже помиляються, дуже помиляються”, — підкреслив політтехнолог.

За його словами, у Зеленського є серйозні важелі впливу: міжнародні, репутаційні і внутрішні силові ресурси, які він може використати для утримання влади.

“І це повинні розуміти ті, хто креслять ці комбінації, спрямовані особисто проти президента Зеленського”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами, військового ЗСУ, Кирила Сазонова, Зеленський розпочав репресії.



