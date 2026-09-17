Скандали довкола колишньої речниці Юлії Мендель та ексгенпрокурора Руслана Кравченка розгортаються за різними сценаріями, але обидва зачіпають команду Володимира Зеленського. Мендель після публічної критики президента потрапила під санкції РНБО, а Кравченко подав у відставку на тлі розслідування, у якому фігурував його підлеглий. Що це може означати для президента, портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini бачить у цих історіях насамперед проблему керованості державних інституцій та довіри партнерів. У випадку Кравченка чат-бот звертає увагу на конфлікт між правоохоронними структурами. Після розслідування щодо його підлеглого Кравченко пішов із посади, а перед цим звинувачував керівника НАБУ в неправомірних діях. НАБУ і САП ці звинувачення відкинули.

На думку Gemini, така ситуація створює для Зеленського додатковий ризик: партнери можуть ставити більше запитань щодо роботи антикорупційної системи.

Інша площина — Мендель. Колишня речниця президента стала публічним критиком його команди. 13 вересня Зеленський запровадив проти неї санкції, пояснивши їх поширенням дезінформації та російської пропаганди.

Gemini вважає, що разом ці історії можуть створювати враження кадрової та інституційної нестабільності.

Чат-бот Grok розглядає скандали як удар одночасно по внутрішньому та зовнішньому контуру влади.

У випадку Мендель, на думку чат-бота, проблема полягає в тому, що критика Зеленського походить від людини, яка раніше була його речницею. Тепер її заяви можуть використовувати опоненти української влади за кордоном.

Водночас санкції проти Мендель стали окремою інформаційною історією. Сама вона назвала їх антиконституційними та заявила, що не змінить своєї позиції.

Кравченко для Grok — значно серйозніший випадок. Генпрокурор, якого спочатку ставили “своїм”, раптом опиняється в центрі корупційного скандалу, тікає і починає натякати на тиск зверху. Це вже не просто “кадрова помилка”. Це удар по вертикалі: “свої” можуть вистрілити в спину, а система виглядає крихкою.

На переконання чат-боту проблема не в самих скандалах, а в загальні негативній картині навколо президента, які вони створюють.

Чат-бот DeepSeek також бачить спільну проблему — удар по довірі до президентської команди, але оцінює наслідки жорсткіше.

Мендель, на думку чат-бота, створює репутаційний ризик. Вона була частиною команди Зеленського, а тепер виступає з різкою критикою президента. Санкції лише зробили цю історію ще помітнішою.

Кравченка DeepSeek вважає значно небезпечнішим для державної системи. Йдеться про керівника Генпрокуратури, який залишив посаду на тлі розслідування щодо одного з його підлеглих. При цьому важливо: Кравченко не має статусу підозрюваного у цій справі.

Чат-бот припускає, що сукупність таких історій може сформувати для опонентів влади простий наратив: президентська вертикаль стикається з проблемами навіть усередині власної команди.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що головний ризик для Зеленського — не окремо Мендель чи Кравченко, а накладання двох різних скандалів. Один стосується публічної критики президента колишньою соратницею, другий — конфлікту всередині правоохоронної системи.

Поки що це прогнози чат-ботів, а не встановлені наслідки. Факт залишається іншим: обидві історії вже вийшли за межі звичайних кадрових конфліктів і стали публічним викликом для влади.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, до чого насправді Зеленський готує українців заявами про війну.



