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Разумков намекнул на свои президентские амбиции: Зеленский созывает заседание фракции

Спикер записал ролик, который очень напоминает предвыборный пиар кандидата в президенты

сегодня, 15:46
Автор:

Оленка Клочко

Сегодня первый день новой сессии Верховной Рады 9 созыва. Дмитрий Разумков посвятил этому видеоролик, который он выложил на своей недавно верифицированной странице Facebook. Изображенное на видео вызвало резонанс в политическом сегменте сети, поскольку создается впечатление, будто Разумков снимался для своей предвыборной кампании, а не для анонса работы Верховной Рады.

Разумков намекнул на свои президентские амбиции: Зеленский созывает заседание фракции

Разумков метит в президенты. Фото: Facebook

Видео — высокого качества и, очевидно, стоило недешево, на нем Разумков в 7:15 приезжает на своем Camry в Верховную Раду, где еще нет ни души, ходит по пустым коридорам, общается по телефону государственной спецсвязи, работает на  своем MacBook, а после — приходит в зал пленарных заседаний и говорит: "Начинаем работать".

В сети уже нашли несколько знаков, которые указывают на то, что спикер довольно прозрачно намекнул на свои президентские амбиции: в видео, кроме него, нет других людей, все вопросы он решает сам, а отдельный акцент сделан на зелено-белой табличке "Выход".

Сам Разумков сообщил, что никаких конспирологических теорий строить не стоит, и ролик посвящен исключительно началу новой сессии Рады.

"Это подарок от моей квалифицированной команды, на ролик не потрачено ни одной гривны из бюджетных средств. Оно того не стоит", — заявил Дмитрий Разумков во время брифинга.


Впрочем, политические телеграмм-каналы уже начали распространять "инсайды" о том, что на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", которое должно быть посвящено голосованию об исключении нардепа Александра Дубинского, Офис Президента планирует "разобрать" и самопиар спикера Верховной Рады.

Уже довольно длительное время ходят слухи о планах Разумкова на самостоятельную политическую карьеру, и о том, что он планирует выйти из команды Зеленского. Вместе с экспертами "Комментарии" разбирали, есть ли шансы в Разумкова занять кресло президента.


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Источник: https://www.facebook.com/dmytro.razumkov/
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