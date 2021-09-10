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«Хотите крепких партнеров – так приглашайте нас»: Зеленский обратился к лидерам ЕС и НАТО

Зеленский уверен, что без Украины НАТО и ЕС будут слабее

сегодня, 12:05
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что от присоединения к Европейскому Союзу и НАТО коллективный Запад только выиграет и станет сильнее. А, если будет и дальше откладывать решение по членству Украины, то тем лишь поможет России побыстрее окрепнуть. Как передает издание "Комментарии", об этом глава государства заявил на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию", пишет "Украинская правда".

«Хотите крепких партнеров – так приглашайте нас»: Зеленский обратился к лидерам ЕС и НАТО

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отметил, что он сегодня говорит со всей уверенностью и открыто, что, как Европейский Союз, так и Североатлантический Альянс лишь потеряют, если откажут Украине в членстве. Отсутствие Украины в составе этих двух организаций существенно ослабевает их. Остановившись на вопросе вступления в НАТО Зеленский высказал мнение, что Украина готова к такому шагу уже сейчас, а не в какой-то перспективе, потому что в стране сформирована крепкая, боеспособная армия, и не прекращаются реформы.

Президент также озвучил мысль, что, если цель Запада – побыстрее помочь окрепнуть России, то тогда он делает все верно, не принимая в НАТО и ЕС Украины.

"Хотите таких крепких партнеров – так приглашайте нас, а не так как оно происходит сейчас", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Украина сегодня – это не только самая огромная в Европе территория, но и народ, который крепкий и стойкий, ведь выстоял в нескольких войнах.

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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/10/7306677/
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