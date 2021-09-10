«Хотите крепких партнеров – так приглашайте нас»: Зеленский обратился к лидерам ЕС и НАТО

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что от присоединения к Европейскому Союзу и НАТО коллективный Запад только выиграет и станет сильнее. А, если будет и дальше откладывать решение по членству Украины, то тем лишь поможет России побыстрее окрепнуть. Как передает издание "Комментарии", об этом глава государства заявил на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию", пишет "Украинская правда".
Владимир Зеленский Фото из открытых источников
Владимир Зеленский отметил, что он сегодня говорит со всей уверенностью и открыто, что, как Европейский Союз, так и Североатлантический Альянс лишь потеряют, если откажут Украине в членстве. Отсутствие Украины в составе этих двух организаций существенно ослабевает их. Остановившись на вопросе вступления в НАТО Зеленский высказал мнение, что Украина готова к такому шагу уже сейчас, а не в какой-то перспективе, потому что в стране сформирована крепкая, боеспособная армия, и не прекращаются реформы.
Президент также озвучил мысль, что, если цель Запада – побыстрее помочь окрепнуть России, то тогда он делает все верно, не принимая в НАТО и ЕС Украины.
Он напомнил, что Украина сегодня – это не только самая огромная в Европе территория, но и народ, который крепкий и стойкий, ведь выстоял в нескольких войнах.
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