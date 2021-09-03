Зеленский определился на счет двойного гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский не видит оснований, почему не стоит поддержать идею о двойном гражданстве. Особенно, когда речь идет о тех наших соотечественниках, которые проживают за границей. Как передает издание "Комментарии", свои мысли на этот счет глава государства высказал во время беседы со студентами и преподавателями Стэнфордского университета, пишет "Украинформ".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Зеленский твердо заявил, что он лично поддерживает идею о двойном гражданстве и не видит ничего плохого в том, если человек, проживающий, к примеру, в США будет иметь еще и украинское гражданство. Президент отметил, что в разных уголках мира проживает очень много украинцев, диаспора очень большая и в этой связи двойное гражданство может стать важным шагом для объединения нашей нации и народа. Единственной преградой глава государства называет войну. В мирное время этот вопрос не вызывал бы таких дискуссий.

По словам Зеленского, много проблем создает РФ, которая оккупировала часть украинской территории и там сейчас активно выдает паспорта РФ. Зеленский акцентировал внимание, что только по ОРДЛО есть данные о том, что Москва выдала почти 600 тысяч паспортов РФ. Поэтому учитывая сложившуюся ситуацию нужно проработать механизм, как получать гражданство украинцам, проживающим в тех или иных странах. Для кого-то можно сделать исключение, а для кого-то нет.

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