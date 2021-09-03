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Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский хочет, чтобы Amazon, Google и Microsoft построили в Украине дата центры, а США отправили украинского космонавта в космос
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Зеленский хочет, чтобы Amazon, Google и Microsoft построили в Украине дата центры, а США отправили украинского космонавта в космос

Владимир Зеленский в своем Плане трансформации Украины на 5-10 лет представил 80 проектов на сумму 277 млрд долларов

сегодня, 09:48
Автор:

Кравцев Сергей

В сети впервые оказался список проектов, с которыми президент Украины Владимир Зеленский ездил в США, предлагая их, как стартап для инвестиций американскому бизнесу. Как передает издание "Комментарии", ключевые проекты, которые разработали на Банковой и на которые делали ставку в Офисе президента, выложил у себя в телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Зеленский хочет, чтобы Amazon, Google и Microsoft построили в Украине дата центры, а США отправили украинского космонавта в космос

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По его словам, Владимир Зеленский в своем Плане трансформации Украины на 5-10 лет представил 80 проектов на сумму 277 млрд долларов. Алексей Гончаренко опубликовал список без проектов Министерства Обороны и некоторых проектов Министерства стратегической промышленности, потому как они по понятным причинам могут быть засекречены. 

Если говорить о самом интересном, пишет нардеп, то Зеленский хочет, чтобы Amazon, Google и Microsoft построили в Украине масштабные дата центры, Украина могла принять участие в лунной программе НАСА, построить киевскую окружную дорогу и создать фонд фондов для ИТ проектов.

Еще интересное, Зеленский хочет подготовить к полету второго украинского космонавта — это будет стоить 60 млн долларов.

Ометим, у Зеленского изначально заявляли, что делают большую ставку на встречу президента Украины с американским бизнесом, поскольку имеют ряд очень привлекательных предложений для вложения инвестиций в Украину. Проявили ли интерес к какому-то из проектов в США Офис президента пока не сообщает, рапортуя лишь, что встреча президента прошла успешно.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ОП заявили о "прорывном достижении" поездки Зеленского к Байдену.


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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/7594
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