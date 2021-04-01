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Главная Новости Политика президент "Готовы к любым провокациям": Зеленский отреагировал на стягивание российских войск
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"Готовы к любым провокациям": Зеленский отреагировал на стягивание российских войск

Президент заявил, что отечественная армия готова к любым провокациям

сегодня, 18:55
Автор:

Лиза Снисар

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. По словам гаранта, отечественная армия готова к любым провокациям. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

"Готовы к любым провокациям": Зеленский отреагировал на стягивание российских войск

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

По словам президента, наращивание российских войск на границе с Украиной является "игрой мускулами" в формате военных учений, при которых возможны такие провокации.

"Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности. Наша армия — это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство — это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям", — подчеркнул президент Украины.

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. По его словам, Украина и дальше будет пытаться договориться о перемирии на Донбассе. Как подчеркнул Зеленский, его стратегия — это обязательное восстановление мира на востоке Украины, а также возвращение оккупированных территорий.

Напомним, до этого президент Украины подписал Стратегию военной безопасности нашей страны, которая на законодательном уровне закрепляет за Россией определение главного противника Украины в военном плане. Она на официальном уровне остается военным противником нашей страны, который продолжает военную агрессию против Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупировал территории Крыма и города Севастополя, принадлежащие Украине. 


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Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2784857348431290
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