"Готовы к любым провокациям": Зеленский отреагировал на стягивание российских войск

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Лиза Снисар
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. По словам гаранта, отечественная армия готова к любым провокациям. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
По словам президента, наращивание российских войск на границе с Украиной является "игрой мускулами" в формате военных учений, при которых возможны такие провокации.
Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. По его словам, Украина и дальше будет пытаться договориться о перемирии на Донбассе. Как подчеркнул Зеленский, его стратегия — это обязательное восстановление мира на востоке Украины, а также возвращение оккупированных территорий.
Напомним, до этого президент Украины подписал Стратегию военной безопасности нашей страны, которая на законодательном уровне закрепляет за Россией определение главного противника Украины в военном плане. Она на официальном уровне остается военным противником нашей страны, который продолжает военную агрессию против Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупировал территории Крыма и города Севастополя, принадлежащие Украине.
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