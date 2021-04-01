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Главная Новости Политика президент Зеленский о ситуации на Донбассе: Никто не надеялся, что будет легко
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Зеленский о ситуации на Донбассе: Никто не надеялся, что будет легко

Зеленский сделал заявление об урегулированию конфликта на Донбассе

сегодня, 18:21
Автор:

Лиза Снисар

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. По словам президента, Украина будет и дальше пытаться договориться о перемирии на Донбассе. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Зеленский о ситуации на Донбассе: Никто не надеялся, что будет легко

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Как подчеркнул Зеленский, его стратегия — это обязательное восстановление мира на востоке Украины, а также возвращение оккупированных территорий.

"Процесс переговоров относительно мира нелегкий. Но никто и не надеялся, что будет легко... Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия — обязательно мир и возвращения наших людей и территорий", — заявил глава государства.

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский подписал Стратегию военной безопасности нашей страны, которая на законодательном уровне закрепляет за Россией определение главного противника Украины в военном плане. Об этом идет речь в соответствующем указе главы государства. Сообщается, что Российская Федерация на официальном уровне остается военным противником нашей страны, который продолжает военную агрессию против Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупировал территории Крыма и города Севастополя, принадлежащие Украине. 

В документе идет речь о том, что Россия постоянно несет угрозу украинскому суверенитету, независимости, а также территориальной целостности нашей страны. Также стратегия военной безопасности не исключает возможность обострения российской вооруженной агрессии. Самым главным риском в сфере национальной безопасности и обороны Стратегия называет неспособность нашей страны к обеспечению и сдерживанию военной агрессии со стороны России.


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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/495
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