Европейское турне Зеленского: о чем говорит выбранный перечень стран – что самое важное

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Финляндию побывал в Нидерландах. Там говорил о разрушениях, которые Россия принесла в Украину, о важности конфискации и передаче замороженных российских активов для их использования для восстановления нашей страны. Кроме того, Нидерланды, Бельгия и Украина подписали совместную декларацию, согласовав действия по безопасности. Тем временем в прессу просочилась информация, что Зеленский вскоре может посетить еще и Германию. О чем говорят эти визиты? Почему происходят именно сейчас? К каким результатам они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Эффективная точка в этом европейском турне президента Украины будет, похоже, поставлена в Берлине

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев уверен, что всё происходит именно сейчас неспроста. Накануне большого наступления ВСУ важна и военно-дипломатическая "арт-подготовка", поясняет он. Необходимо, используя дипломатические международные площадки, добиться лучшего военного обеспечения наших вооруженных сил, чтобы улучшить возможности для их успешного весенне-летнего наступления.

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В связи с необходимостью более конкретных – не столько военных, сколько политических – решений о перспективах украинского членства в Североатлантическом альянсе, – поясняет эксперт. – Не случайно для неожиданно, на первый взгляд, блиц-визита выбраны именно эти страны. Финляндия прошла интересную трансформацию от "финляндизации" как нейтрального, внеблокового статуса – к "финляндизации" как особого пути в Североатлантический альянс. Она в апреле стала 31-м членом НАТО хоть год назад никто не верил в такую перспективу. Это неплохой пример того, как большие геополитические события (широкомасштабная российская агрессия против Украины) обнуляют разного рода прогнозы. Никто не прогнозировал, что Финляндия менее чем за год станет членом НАТО. Даже, что это вообще произойдет. Теперь это факт". "Плюс – это возможность озвучивания позиций Украины, активизация дипломатических усилий накануне июльского саммита НАТО в Вильнюсе

Пример – показательный для Украины, акцентирует Вадим Карасев. Он напоминает, что продолжают звучать прогнозы в стиле, что Украина в обозримом будущем не будет членом НАТО. Может быть когда-нибудь, потом...

"Но финляндский кейс демонстрирует, что такого рода заклинания, уверения и прочие псевдопрогнозны – разрушаются в один миг. Поскольку есть определенная логика геополитических событий, даже логика истории – которую никому не обойти, не миновать, не исказить. И с этой точки зрения посещение Зеленским именно Финляндии – таргитированный визит, который имеет целевую, профильную направленность. Как, впрочем, и визит в Нидерланды, – отмечает эксперт. – Он тоже имеет определенную направленность. Но уже связанную не с евроатлантическими перспективами Украины, сколько с другими моментами".

Во-первых, продолжает Вадим Карасев, речь о подготовке международного трибунала над военными преступлениями российского политического режима. По его словам, вслед за ордером на арест Путина и российской "омбудсменши" (за насильственную депортацию украинских детей), готовится список Международного уголовного суда (МУС) с ордером на арест министра иностранных дел РФ Лаврова и десяти высокопоставленных представителей путинского режима. Работа в этом ключе продолжается. Во-вторых, поясняет эксперт, в Нидерландах в связи с активизацией усилий Украины по созданию военного трибунала на базе МУС в Гааге, прозвучали достаточно резкие заявления Зеленского о том, что никаких переговоров с Путиным и нынешним политическим режимом России не будет.

"Это, кстати, сигнал и некоторым нашим западным партнерам, которые не оставляют попыток склонить Киев к переговорной формуле по замораживанию конфликта. К тому же, имело место дублирование заявлений украинской высшей власти о том, что мы не нацелены на промежуточную победу или ничью, а продолжаем двигаться в русле стратегии военной победы над Россией. Военное наступление не ради будущих переговоров, а ради именно такой победы. Так что визит в Нидерланды интересен именно этими действиями и заявлениями украинского руководства", – поясняет Вадим Карасев.

По его словам, эффективная точка в этом европейском турне президента Украины будет, похоже, поставлена в Берлине.

"Сегодня Германия возвращает себе миссию не только экономического локомотива ЕС, но и военно-промышленного, а в будущем наверно – и военного. Так что и дипломатический, и военно-промышленный, и политико-экономический статус ФРГ в Европе будет очень важен, чтобы утвердить военно-стратегические, геополитические и дипломатические позиции Украины на летний период военной кампании, а возможно и на весь 2023 год", – констатирует эксперт.

Тема компенсации Украине убытков, нанесенных нашей экономике, инфраструктуре была одной из ключевых в ходе этих визитов

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера поделился таким комментарием:

"Визиты имеют насыщенную программу, в ходе которой рассматривался комплекс вопросов. Безусловно, тема компенсации Украине убытков, нанесенных нашей экономике, инфраструктуре – очень важна. Уже сейчас речь идет о сумме в районе 300-500 млрд долларов. И уже сейчас необходимо обсуждать решать вопрос использования для этого замороженных активов агрессора. Репарации – не быстрый путь. А восстанавливать разрушенное нам нужно уже сейчас. Так что, надеюсь, этот вопрос найдет позитивное разрешение".

Не менее важной темой переговоров, подчеркивает нардеп, является будущая безопасность Украины после завершения военных действий.

"Любая война заканчивается подписанием некого договора. И, чтобы грядущий не постигла та же печальная участь, как Будапештский меморандум, следует ставить вопрос о вхождении Украины в НАТО, – уверен Сергей Магера. – Думаю, что в ходе европейских визитов президента Украины поднималась и эта тема. Она, как и компенсация убытков, жизненно важна для нашего государства".

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