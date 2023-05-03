Какие ожидания от визита Зеленского в Финляндию – почему это важно

В среду, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Финляндию. О чем говорит этот визит? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Визит Зеленского в Финляндию. Фото: из открытых источников

По результатам визита президента Зеленского в Финляндию мы услышим о выделении дополнительных пакетов помощи

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан напоминает, что Украину дважды, в мае прошлого года и в марте этого, посещала премьер-министр Финляндии Санна Марин. Правда, сейчас она уходит в отставку в связи с тем, что правящая Социал-демократическая партия проиграла выборы. Но тут важен сам факт того, что Хельсинки поддерживал и продолжит поддерживать Киев.

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а в военном плане у этой страны одна из самых мощных армий в Европе", – отмечает Вадим Трюхан. "Был в столице Украины с официальным визитом в конце января 2023 года и президент Финляндии – Саули Нииностиё. Напомню также, что Финляндия предоставила нам 15 пакетов военной помощи на сумму около 1 млрд. евро. Плюс – она недавно стала новым членом НАТО

Он также обращает внимание, что сегодня в Хельсинки состоится Северо-украинский саммит, в котором примут участие премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

"Следовательно, вполне логично, что визит украинского президента проходит именно сейчас, – отмечает эксперт. – По своему протокольно-содержательному наполнению он составлен практически идеально. В течение дня Зеленский сможет провести встречи с руководством всех пяти северо-европейских государств. В преддверии давно и неоднократно анонсированного контрнаступления такая сверка часов пойдет на пользу Украине".

По мнению Вадима Трюхана, по результатам мы услышим о выделении дополнительных пакетов помощи.

"И не услышим, в силу чувствительности этих тем, о некоторых прорывах в вопросе дополнительных видов вооружения, которые могут предоставить нам наши Северо-Европейские партнеры, – прогнозирует он. – Следует обратить внимание, что буквально накануне визита та же Дания объявила о выделении очередного пакета помощи Украине на сумму около 250 тыс. евро. Кроме того, в Хельсинки будут обсуждаться, в том числе, и европейские и евроатлантические перспективы Украины".

Скандинавские страны, похоже, готовы выстраивать определенные отношения с Украиной

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

"Президент страны, которая ведет оборонительную войну против российской агрессии в условиях широкомасштабного вторжения РФ, может себе позволить совершать пусть и не анонсированные, но — зарубежные визиты. Это свидетельствует о том, что ситуация в Украине контролированная в части способности отбивать атаки оккупационных войск. И сейчас задача президента — налаживать контакты с нашими потенциальными партнерами. По дипломатической линии — наращивать помощь".

По словам эксперта, показательно то, что во время визита произойдет Северо-украинский саммит.

"Скандинавские страны, похоже, готовы выстраивать определенные отношения с Украиной. Учитывая, что Финляндия уже стала членом НАТО, а Швеция находятся на пути к этому, учитывая очень серьезное влияние на общеэкономическую ситуацию той же Норвегии (один из мощнейших поставщиков газа в ЕС после отказа того от российских энергоносителей), учитывая собственно экономическую мощь названных стран – они могут влиять состояние дел в Евросоюзе. И способны дать отпор российской агрессии на севере Европы. Так что укреплять сотрудничество с ними – очень важно для нас. И сегодняшний визит президента Зеленского дает надежду на то, что взаимовыгодное сотрудничество будет углубляться. И экономическое, и военное. В этом смысле визит – показательный", – уверен Валерий Клочок.

Он предполагает, что по итогам данного визита мы можем получить фиксацию финансовой и военной поддержки, которую скандинавские страны нам уже предоставляют, соразмерно своим возможностям. С перспективами увеличения разнообразной поддержки.

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