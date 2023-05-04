Зеленский назвал шокирующую сумму, которая нужна Украине, чтобы восстановить страну после войны

Для восстановления Украины после разрушений, вызванных войной, развязанной Россией, нужно более 400 миллиардов долларов. Такое заявление сделал президент Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александром Кроо в Гааге.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства рассказал, что российские оккупанты разрушили в Украине энергетические станции, сеть образовательных учреждений, культурные центры и музеи, церкви и объекты разной инфраструктуры.

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Также он напомнил, что сегодня существует проблема с действующим законодательством в других странах по конфискации и передаче замороженных российских активов для их использования для восстановления Украины.

Недавно в Бельгии заявили о намерении передать Украине замороженные российские деньги в сумме 58 млрд евро. Но, по словам президента Зеленского, этих средств недостаточно для восстановления.

"Потому что даже в соответствии с недавней оценкой Всемирного банка нам нужно более 400 миллиардов. Это реальная статистика. Но мы не знаем, что происходит на временно оккупированных территориях, каков там уровень разрушений", — заявил Зеленский.

Также он заявил, что Украина просит страны-союзники и Европейскую комиссию найти механизм, позволяющий передать Украине замороженные российские активы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский отреагировал на российские угрозы своему убийству. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не "интересуют" угрозы со стороны Российской Федерации. После нападения двух дронов на Кремль среди представителей российской политики и пропаганды начали распространяться призывы об убийстве Владимира Зеленского.