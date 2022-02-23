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Эвакуация Зеленского из Киева: в МИД прокомментировали информацию СМИ

По словам Кулебы, президент всегда будет с народом Украины

сегодня, 10:33 comments1224
Автор:

Елизавета Черных
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал опубликованную в американской прессе информацию о якобы планах по эвакуации из Киева государственного главы Владимира Зеленского. Об шла речь во время разговора министра с журналистами в Америке, пишет УНИАН, цитируя ABC.

Эвакуация Зеленского из Киева: в МИД прокомментировали информацию СМИ

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Отмечается, что в понедельник, 21 февраля, ABC, ссылаясь на проинформированный источник, сообщал, что в Вашингтоне обсуждали с президентом Украины его временный переезд во Львов из соображений безопасности ввиду угрозы российского вторжения. 

Комментируя эту информацию, Кулеба заявил, что Зеленский всегда будет с украинцами: 

"Президент всегда будет с народом Украины. Президент Украины убежден, что если мы сохраним единство, то, в конце концов, победим", — сказал глава украинского МИД. 

Отметим, что на вопрос журналиста The Wall Street Journal, планируется ли эвакуация Мариуполя или Харькова с учетом "событий, которые все видели на Донбассе", министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины таких планов нет.  По словам главы МИД, у правительства есть только два плана действий на будущее. Первый из них заключается в дипломатической борьбе и сдерживании агрессии России, второй — отстаивание каждого метра украинской земли, если будет эскалация.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что по словам политолога Максима Джигуна, на сегодня существует несколько вариантов дальнейшего дальнейшего российско-украинского конфликта. От наименее негативного до критического сценария, который будет угрозой не только для Украины, но и всей Европы. 



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Источник: https://www.unian.net/politics/kuleba-prokommentiroval-sluhi-ob-evakuacii-zelenskogo-novosti-ukraina-11713954.html
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