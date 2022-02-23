Кулеба ответил, есть ли планы у властей по эвакуации украинских городов

Министр Дмитрий Кулеба, фото Facebook

22 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь Энтони Блинкен провели совместную пресс-конференцию. Об этом известно с правительственного сайта Госдепа США.



На вопрос журналиста The Wall Street Journal, планируется ли эвакуация Мариуполя или Харькова с учетом "событий, которые все видели на Донбассе", министр ответил, что у Украины таких планов нет.

"НАТО – это выбор народа Украины. Никто, кроме Украины и НАТО, не будет решать будущее наших отношений. Даже если мы ничего не сделаем, президент Путин найдет повод обвинять нас в том, что мы что-то делаем. Что касается наших планов эвакуации Мариуполя или Харькова, то нет, у нас таких планов нет", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По словам министра, у правительства есть только два плана действий на будущее. Первый из них заключается в дипломатической борьбе и сдерживании агрессии России, второй — отстаивание каждого метра украинской земли, если будет эскалация.

Министр также пояснил, что Будапештский меморандум предполагает, что страны-подписанты не будут применять силу против Украины; а если это произойдет, они сделают все возможное, чтобы остановить это. Поэтому украинские дипломаты настаивают на проведении консультаций относительно действий стран-подписантов по защите нашего государства.

"Мы понимаем, что одним из подписантов Будапештского меморандума является Россия, но это не освобождает другие страны от их обязанностей делать все возможное, чтобы помочь Украине. Мы многое сделали для укрепления глобальной безопасности, отказавшись от нашего ядерного арсенала. Это был огромный вклад. И мы ожидаем принципа взаимности не менее огромного вклада в обеспечение безопасности Украины", — пояснил министр.

Энтони Блинкен заявил, что проведение встречи с дипломатами России сейчас не имеет смысла, ведь возобновилось российское вторжение в Украину.



"Президент Путин четко дал понять, что речь идет о полном покорении Украины России. Речь идет о восстановлении Российской империи или, если не считать, сфере влияния, или, короче этого, о полном нейтралитете стран, окружающих Россию. И потому вопрос Украины и НАТО действительно был оправданием, чтобы замаскировать тот факт, что речь идет о точке зрения президента Путина об Украине как о стране, что якобы не имеет права на существование или независимость, которую решительно отвергаем не только мы, но каждый украинец", — добавил политик.

Как сообщал портал "Комментарии", глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об успехах украинских дипломатов на международной арене. Также он подчеркнул, что украинцы скоординировали с партнерами следующие шаги, которыми будут держать Россию на дипломатическом треке.

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