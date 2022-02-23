Кулеба ответил, есть ли планы у властей по эвакуации украинских городов

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Министр Дмитрий Кулеба, фото Facebook
22 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь Энтони Блинкен провели совместную пресс-конференцию. Об этом известно с правительственного сайта Госдепа США.
На вопрос журналиста The Wall Street Journal, планируется ли эвакуация Мариуполя или Харькова с учетом "событий, которые все видели на Донбассе", министр ответил, что у Украины таких планов нет.
По словам министра, у правительства есть только два плана действий на будущее. Первый из них заключается в дипломатической борьбе и сдерживании агрессии России, второй — отстаивание каждого метра украинской земли, если будет эскалация.
Министр также пояснил, что Будапештский меморандум предполагает, что страны-подписанты не будут применять силу против Украины; а если это произойдет, они сделают все возможное, чтобы остановить это. Поэтому украинские дипломаты настаивают на проведении консультаций относительно действий стран-подписантов по защите нашего государства.
Энтони Блинкен заявил, что проведение встречи с дипломатами России сейчас не имеет смысла, ведь возобновилось российское вторжение в Украину.
Как сообщал портал "Комментарии", глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об успехах украинских дипломатов на международной арене. Также он подчеркнул, что украинцы скоординировали с партнерами следующие шаги, которыми будут держать Россию на дипломатическом треке.
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