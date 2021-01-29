"Это не просто слова": Ермак сделал признание об отношениях Зеленского с Коломойским

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о том, в каких отношениях сейчас находятся Владимир Зеленский и украинский олигарх Игорь Коломойский, с которым часто связывают президента. Об этом Ермак рассказал в интервью изданию "Новое время".

Ермак и Зеленский. Фото: ОП

По его словам, у Зеленского и Коломойского сейчас нет никаких отношений. Такой расклад сил Ермак аргументировал тем, что Зеленский является первым украинским президентом, который показал на личном примере свою равноудаленность от всех олигархических групп.

Ермак сказал, что Президент Зеленский строит новую систему власти, которая будет избавлена от влияния олигархов. Он отметил, что это уже стало объективной реальностью.

Журналист задал уточняющий вопрос насчет группы народных депутатов "Слуги народа", которые ориентируются на Коломойского. Ермак не стал отрицать данный факт и сказал, что в огромной фракции численность 250 человек есть много сфер влияния.

В то же время Ермак заявил, что некоторые люди хотят выдавать желаемое за действительное. Он сказал, что рабовладельческий строй давно закончился и будет неправильным называть депутата чьи-то человеком.

Во время президентской кампании 2019 года в адрес Владимира Зеленского неоднократно звучали обвинения в работе на Игоря Коломойского, оппоненты называли его "марионеткой олигарха". Аргументировалось это тем, что в бытность комедийным актером Зеленский вместе со студией "Квартал 95" работали на канале 1+1, который принадлежит Коломойскому.

Андрей Ермак руководит Офисом Президента с февраля 2020 года, он заменил на этом посту Андрея Богдана, который ранее был адвокатом Коломойского.

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