Ермак пришел со мной и пойдет со мной - Зеленский

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Ольга Чародий
Глава государства Владимир
Зеленский заверил, что глава его офиса Андрей Ермак пойдет с главой государства
в конце политического пути и не останется на любой другой должности. Об этом
президент Украины заявил в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук".
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
"Господин Ермак — реально мощный менеджер и не на
словах, не блаблабла, а реальный патриот Украины, который очень много работает,
24/7 только ради Украины. Он пришел со мной, он пойдет со мной. И не будет
оставаться на любых должностях", — сказал Зеленский.
"Господин Ермак был со мной с самого начала, но не на этой
должности", подчеркнул гарант.
Напомним, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка могут уволить из-за проваленной коммуникации с общественностью. Такую информацию сообщает Telegram-канал "Украина 24", ссылаясь на личные источники из ОП. Как сообщают администраторы канала, у Владимира Зеленского состоялся весьма неприятный разговор с руководителем Офиса Андреем Ермаком. По их информации, президент нуждается в организации более эффективных коммуникаций, нежели сейчас.
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