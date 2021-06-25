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Ермак пришел со мной и пойдет со мной - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что доверяет главе его офиса Андрею Ермаку

сегодня, 01:35
Автор:

Ольга Чародий

Глава  государства Владимир Зеленский заверил, что глава его офиса Андрей Ермак пойдет с главой государства в конце политического пути и не останется на любой другой должности. Об этом президент Украины заявил в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук".

Ермак пришел со мной и пойдет со мной - Зеленский

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

"Господин Ермак — реально мощный менеджер и не на словах, не блаблабла, а реальный патриот Украины, который очень много работает, 24/7 только ради Украины. Он пришел со мной, он пойдет со мной. И не будет оставаться на любых должностях", — сказал Зеленский.

"Господин Ермак был со мной с самого начала, но не на этой должности", подчеркнул гарант.

"Ермак рядом со мной не просто так, я доверяю этому человеку. Служба безопасности предоставляет и предоставила мне информацию обо всем моем окружении, всех моих людей. Вопрос не о недоверии. Я просто знаю, что я бы не хотел потом потерять того или иного человека", — резюмировал Зеленский.

 Как мы сообщали ранее, Владимир Зеленский рассказал о втором президентском срокеПо словам президента Зеленского, второй срок "от него не зависит, ведь это — выбор украинцев". Отвечая на вопрос Натальи Мосейчук, хочет ли он быть президентом второй срок, Зеленский акцентировал, что в первую очередь это зависит от людей.

Напомним, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка могут уволить из-за проваленной коммуникации с общественностью. Такую информацию сообщает Telegram-канал "Украина 24", ссылаясь на личные источники из ОП. Как сообщают администраторы канала, у Владимира Зеленского состоялся весьма неприятный разговор с руководителем Офиса Андреем ЕрмакомПо их информации, президент нуждается в организации более эффективных коммуникаций, нежели сейчас.  





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Источник: https://tsn.ua/ru
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