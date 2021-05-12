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Зеленский переговорил с Ермаком: в ОП готовятся кадровые перестановки — СМИ

Президент собирается изменить информационную политику ОП, так как действительно задумался о втором сроке

сегодня, 18:59
Автор:

Станислав Молчанов

Советника главы Офиса президента Михаила Подоляка могут уволить из-за проваленной коммуникации с общественностью. Такую информацию сообщает Telegram-канал "Украина 24", ссылаясь на личные источники из ОП.

Зеленский переговорил с Ермаком: в ОП готовятся кадровые перестановки — СМИ

Зеленский и Ермак провели серьезный разговор. Фото: УП

Как сообщают администраторы канала, у Владимира Зеленского состоялся весьма неприятный разговор с руководителем Офиса Андреем Ермаком.

"Президент устал от склок и скандалов вокруг главы ОП и его заместителей, которые упражняются в сливах и фейках в своих телеграмм-каналах. И как сообщает наш источник, Зеленский требует прекратить информационные войны и принять кадровые решения", — информируют представители "Украина 24".

По их информации, президент нуждается в организации более эффективных коммуникаций, нежели сейчас.  

"И первое решение вопроса есть: на вылет готовится советник Ермака Михаил Подоляк. Чем очень недоволен Кирилл Тимошенко, который держит информационный ресурс", — сообщают в Telegram-канале.

Представители ресурса говорят, что Зеленский уверен — если правильно изменить (усилить) команду Офиса президента, это позитивно скажется на его имидже. Вероятно, подобные решения могут быть подспорьем для похода Владимира Зеленского на второй президентский срок, пишут "Украина 24".


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Источник: https://t.me/uk24raine/1579
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