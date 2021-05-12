Зеленский переговорил с Ермаком: в ОП готовятся кадровые перестановки — СМИ

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Станислав Молчанов
Советника главы Офиса
президента Михаила Подоляка могут уволить из-за проваленной коммуникации с
общественностью. Такую информацию сообщает Telegram-канал "Украина
24", ссылаясь на личные источники из ОП.
Зеленский и Ермак провели серьезный разговор. Фото: УП
Как сообщают
администраторы канала, у Владимира Зеленского состоялся весьма неприятный
разговор с руководителем Офиса Андреем Ермаком.
По их информации,
президент нуждается в организации более эффективных коммуникаций, нежели
сейчас.
Представители
ресурса говорят, что Зеленский уверен — если правильно изменить (усилить)
команду Офиса президента, это позитивно скажется на его имидже. Вероятно,
подобные решения могут быть подспорьем для похода Владимира Зеленского на
второй президентский срок, пишут "Украина 24".
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