Зеленский переговорил с Ермаком: в ОП готовятся кадровые перестановки — СМИ

Советника главы Офиса президента Михаила Подоляка могут уволить из-за проваленной коммуникации с общественностью. Такую информацию сообщает Telegram-канал "Украина 24", ссылаясь на личные источники из ОП.



Зеленский и Ермак провели серьезный разговор. Фото: УП

Как сообщают администраторы канала, у Владимира Зеленского состоялся весьма неприятный разговор с руководителем Офиса Андреем Ермаком.

" Президент устал от склок и скандалов вокруг главы ОП и его заместителей, которые упражняются в сливах и фейках в своих телеграмм-каналах. И как сообщает наш источник, Зеленский требует прекратить информационные войны и принять кадровые решения ", — информируют представители "Украина 24".

По их информации, президент нуждается в организации более эффективных коммуникаций, нежели сейчас.

" И первое решение вопроса есть: на вылет готовится советник Ермака Михаил Подоляк. Чем очень недоволен Кирилл Тимошенко, который держит информационный ресурс ", — сообщают в Telegram -канале.

Представители ресурса говорят, что Зеленский уверен — если правильно изменить (усилить) команду Офиса президента, это позитивно скажется на его имидже. Вероятно, подобные решения могут быть подспорьем для похода Владимира Зеленского на второй президентский срок, пишут "Украина 24".

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