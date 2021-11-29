Эксперт обеспокоена эмоциональным состоянием Зеленского: есть риск досрочного прекращения полномочий

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Елизавета Черных
Состоявшийся в пятницу 26 ноября пресс-марафон главы государства Владимира Зеленского до сих пор остается одной из наиболее обсуждаемых тем в украинском обществе, в частности в экспертных кругах. Внимание привлекают не только острые заявления и ответы президента на вопросы журналистов, но и его поведение на мероприятии. Так, политический эксперт Елена Броницкая призналась, что, прежде всего, ее взволновал вопрос эмоционального и психологического состояния украинского лидера.
Владимир Зеленский - фото: Офис Президента
Кроме того, по мнению Елены Броницкой, во время пресс-марафона Владимир Зеленский многое не договаривал и с его стороны звучало много неточной информации. Именно с этим эксперт связывает поведение президента.
По мнению политического эксперта, Зеленский во время пресс-марафона выглядел обессилено, поэтому она выдвигает предположение, что президент может досрочно прекратить свою каденцию:
Ранее на портале "Комментарии" – пресс-марафон Зеленского: как ответы президента влияют на ситуацию в стране.
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