У Байдена сделали громкое заявление насчет санкций против России

В новом правительстве США при 46 президенте Джо Байдене прокомментировали политику санкций против России за военную агрессию против Украины на Донбассе и оккупацию Крыма. Соответствующее заявление сделала кандидат на пост главы минфина США Джанет Йеллен, сообщают "Экономические новости".

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: TASS

Новая администрация США планирует продолжить санкции против России из-за агрессии против Украины.

Джанет Йеллен заверила, что санкции будут продолжены, а США будут строго привержены подобной политике.

Такое заявление она сделала во время ответов на вопросы финансового комитета Сената Конгресса США.

Во время слушаний в Сенате 19 января Йеллен подчеркнула, что осуществит детальный анализ деятельности минфина США по вопросу введения санкций против других государств.

Она будет просить своего заместителя Уолли Адейемо, чтобы министерство проводило глобальный обзор и анализ политики санкций США для того, чтобы введение ограничения использовали в стратегических целях страны и надлежащим образом.

Многие эксперты убеждены, что администрация нового президента США Джозефа Байдена будет справедливой по отношению к Украине, среди первых решений его команды – санкции в отношении строительства масштабного российского газопровода "Северный поток-2".

Джо Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 года. Он является самым пожилым президентов в истории страны (78 лет на момент инаугурации).

Ранее "Комментарии" сообщали, что Байден поручил изучить ситуацию с Навальным и действиями российских хакеров в США.

Также сообщалось о том, что биржи США отреагировали историческими показателями на инаугурацию Байдена.



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