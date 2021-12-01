Экономический паспорт украинца: что скрывается за инициативой президента

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца" – счетов для детей граждан Украины, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр. Насколько эта инициатива реальна и удастся ли ее реализовать? В этом во время интервью порталу "Комментарии" разбирались с нашими экспертами.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
С привязкой "экономического паспорта украинца" к ресурсному закону №5600 президент ошибся
Экономический эксперт Даниил Монин напоминает, что данная инициатива фигурировала в предвыборной программе Владимира Зеленского. Но активно стала двигаться лишь в этом году.
"В итоге, Нацрада реформ приготовила законопроект об экономическом паспорте. Его суть, что часть доходов от недр будет использована под специальную бюджетную программу: средства станут перечислять на счета новорожденных и индексировать. Но снять их можно будет только при достижении 18 лет. Впрочем, – отмечает эксперт, – посмотрим 10 декабря на финальную версию законопроекта. Возможно, она будет другой по сути".
Что касается привязки этой идеи к ресурсному закону №5600, то тут президент ошибся, считает Даниил Монин.
"Кабмин привязал к принятию данного закона строительство и реконструкцию аэропортов, железных дорого и даже подготовку к переписи. Таким низкосортным шантажом проталкивали увеличение налогов в законе №5600, где крайними останутся фермеры, которым подняли налоги в 5 раз", – резюмирует эксперт.
В Украине говорится о диджитализации, трансформации экономики, но при этом детей будут готовить платить за свое обучение за счет использования природных недр
Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос акцентирует, что с идеей экономического паспорта ничего глобального пока не произошло.
"Да, на первый взгляд, уточнены формулировки в презентации. Но насколько это отражено в проекте закона, пока оценить невозможно. Проблема заключается в другом. А зачем стране, которая пытается избавиться от статуса продавца ресурсов и видит себя среди лидеров Индустрии 4.0, ориентироваться на ресурсную составляющую? В Украине говорится о диджитализации, трансформации экономики, но при этом детей будут готовить платить за свое обучение за счет использования природных ресурсов. В такой формулировке мы закладываем диссонанс стратегий развития", – считает эксперт.
Андрей Кривонос также отмечает, что самого проекта еще в публичном пространстве нет, поэтому предугадать текст не представляется возможным.
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