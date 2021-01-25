logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.01.2021

BTC/USD

34204.67

ETH/USD

1435.18

LTC/USD

145.70

НБУ 25.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Делегация Украины обжаловала полномочия России в ПАСЕ
commentss НОВОСТИ Все новости

Делегация Украины обжаловала полномочия России в ПАСЕ

Решение об обжаловании полномочий делегации России в ПАСЕ поддержали 38 членов организации

сегодня, 14:43
Автор:

Татьяна Веремеева

Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обжаловала полномочия российской делегации. Об этом стало известно из сообщения ПАСЕ в Twitter.

Делегация Украины обжаловала полномочия России в ПАСЕ

ПАСЕ

В ПАСЕ отмечают, что полномочия делегации РФ были обжалованы из-за нарушения базовых принципов Совета Европы. Обжалование поддержали 38 членов ПАСЕ из пяти делегаций разных страны. Позже на этой неделе должны состояться дебаты по этой теме.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что обжалование передадут в Мониторинговый комитет и процедурный комитет для подготовки доклада, а также мнения. После чего их вынесут на рассмотрение Ассамблеи для окончательного решения.

Полномочия делегации России обжаловали в рамках ежегодного утверждения полномочий различных стран в ПАСЕ. В регламенте организации говорится, что обжаловать полномочия делегаций можно из-за процедурных проблем, а также из-за других существенных оснований. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава Совета Европы, в которой идет речь о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Напомним, Комитет министров Совета Европы принял новую санкционную процедуру для стран, которые совершили серьезные нарушения. В своем решении Комитет министров подчеркивает важность конструктивного диалога и сотрудничества с целью заставить государство-члена придерживаться обязательств и принципов организации. По мнению генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, новая процедура поможет сделать действия организации более последовательными и более эффективными.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ