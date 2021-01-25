Делегация Украины обжаловала полномочия России в ПАСЕ

Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обжаловала полномочия российской делегации. Об этом стало известно из сообщения ПАСЕ в Twitter.



ПАСЕ

В ПАСЕ отмечают, что полномочия делегации РФ были обжалованы из-за нарушения базовых принципов Совета Европы. Обжалование поддержали 38 членов ПАСЕ из пяти делегаций разных страны. Позже на этой неделе должны состояться дебаты по этой теме.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что обжалование передадут в Мониторинговый комитет и процедурный комитет для подготовки доклада, а также мнения. После чего их вынесут на рассмотрение Ассамблеи для окончательного решения.

Полномочия делегации России обжаловали в рамках ежегодного утверждения полномочий различных стран в ПАСЕ. В регламенте организации говорится, что обжаловать полномочия делегаций можно из-за процедурных проблем, а также из-за других существенных оснований. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава Совета Европы, в которой идет речь о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Напомним, Комитет министров Совета Европы принял новую санкционную процедуру для стран, которые совершили серьезные нарушения. В своем решении Комитет министров подчеркивает важность конструктивного диалога и сотрудничества с целью заставить государство-члена придерживаться обязательств и принципов организации. По мнению генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, новая процедура поможет сделать действия организации более последовательными и более эффективными.

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