Стало известно, что депутаты "Слуги народа" подарили Зеленскому на день рождения (Фото)

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Гриниченко Дима
Депутаты властной партии "Слуга народа" рассказали о том, что подарили на день рождения Президенту Владимиру Зеленскому, которому 25 января исполнилось 43 года. Подарком стала книга про украинских козаков под названием "Украина – казацкая держава", об этом депутаты партии сообщили изданию "Бабель".
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Подарок президенту Зеленскому вручили во время заседания фракции "Слуга народа", а самим презентом для гаранта занимался лично глава парламентской фракции Давид Арахамия.
Народные депутаты отметили, что не знают точной стоимости подарка для президента, стоимость книги в интернете очень разная. В сети книгу продают, как за несколько тысяч гривен, так как и за 100-120 тысяч, однако в этом случае речь идет о так называемом "президентском издании".
Книга "Украина – казацкая держава", которую подарили Зеленскому была выпущена в 2004 году как издание подарочного формата.
Её автором является украинский историк и искусствовед Владимир Недяк, который вместе с командой ученых исследовал период украинского казачества.
Книга вобрала в себя более пяти тысяч фотографий различных объектов культуры украинского казачества, которые были собраны в частных коллекциях и музеях из разных уголков мира.
Стоит отметить, что Закон Украины "О предотвращении коррупции" запрещает украинским чиновникам получать подарки на сумму более чем 2189 гривен, то есть сумму прожиточного минимума в нашей стране.
Владимир Зеленский также предлагал всем, кто хочет поздравить его с днем рождения, перевести деньги на счет коммунальной больницы в родном городе Президента – Кривом Роге.
Ранее "Комментарии" публиковали фото Зеленского в детстве и молодости, а также рассказывали интересные факты из жизни президента.
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