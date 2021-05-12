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У Порошенко заявили, что подают в суд на Гордона: в чем дело (ВИДЕО)

Адвокаты экс-президента Украины утверждают, что Гордон якобы оклеветал Порошенко в эфире одной из политических программ

сегодня, 19:14
Автор:

Вечканова Елена
















В украинском политикуме вновь громко заговорили об ответственности журналистов за вероятную клевету во время публичных выступлений. Так, 12 мая стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко намерен судиться с известным журналистом Дмитрием Гордоном — за якобы обвинение в "преступном сговоре с Путиным". Информацию предоставил "5 канал".

У Порошенко заявили, что подают в суд на Гордона: в чем дело (ВИДЕО)

Порошенко будет судиться с Гордоном за клевету. Коллаж: "Комментарии"

Заявлении о готовящемся судебном разбирательстве сообщили сразу два адвоката, работающие с Петром Порошенко. По словам юриста Ильи Новикова, Гордона никто не ограничивает в его "не-любви" к экс-президенту, однако за свои слова следует нести ответ.

Выступление Дмитрия Гордона, которое оказалось причиной для подачи судебного иска, произошло на программе "Свобода слова", вышедшей в эфир менее недели назад, 7 мая. Одной из тем, обсуждаемых гостями политического шоу, стали действия военного полка "Азов".

Встав на защиту украинцев, которые в 2014 году одними из первых пошли защищать Донбасс, Гордон вспомнил о борьбе за Мариуполь. Помимо прочего журналист отметил, что "точно знает" о якобы существующей в 2014 году "договоренности между украинским и российским правительством".

По словам Гордона, суть этой договоренности состояла в том, чтобы оккупанты из РФ смогли заполучить контроль над Мариуполем. Журналист также утверждал, что Порошенко и Путин якобы "вступили в преступный сговор", из-за чего украинским военным в свое время было приказано отступать из города. Гордон подчеркнул и то, что украинским Мариуполь остался, вероятно, благодаря усилиям представителей полка "Азов".

На специальном брифинге адвокаты Порошенко назвали информацию насчет договоренностей Порошенко с Путиным недостоверной. Как подчеркнул Илья Новиков, Гордону обязательно еще позволят высказаться. Однако теперь беседа будет проходить не в формате шоу, а в зале суда. Также юрист сказал, что подобные высказывания требуют фактического подтверждения — иначе они являются клеветой.

Другой адвокат Игорь Голован добавил, что их команда давно работает над множеством всяческих фраз, так или иначе порочащих репутацию Петра Порошенко. По его словам, избежать ответственности за недостоверные данные, предоставленные во всеуслышание, не удастся никому.

К слову, сам Дмитрий Гордон пока оставил подобные заявления без ответа, хотя новость об анонсированном судебном иске на его портале присутствует.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что известная телеведущая Янина Соколова также получила повестку в суд. Истцом по делу по делу является генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, почему в Минздраве могут судиться с одним из производителем вакцин от коронавируса.


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Источник: https://youtu.be/8lzfifUbDfc
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