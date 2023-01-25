Действительно ли Зеленский начал очистку власти – стоит ли ждать продолжения

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что кадровые решения, наделавшие шума на этой неделе, будут продолжены. По его словам, любая внутренняя проблематика, которая мешает государству, будет убираться. Представительница Еврокомиссии Ана Писонеро поприветствовала тот факт, что украинские власти серьезно отнеслись к коррупционным скандалом, которые разразились в последнее время. Можно ли считать происходящее – очищением власти? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Кадровая встряска – сигнал остальным, либо вы будете действовать соответственно требованиям военного времени – либо вас будут увольнять

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко называет происходящее мощной кадровой встряской.

Некоторые, как говорят, уже под домашним арестом. Но речь идет еще и о недостойном поведении, – подчеркивает эксперт. – О том, что некоторые чиновника ставят личные интересны выше государственных. Два показательных примера. Первый – увольнение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко после истории с его машиной из гуманитарной помощи, роскошным особняком и так далее. Второй – случай с теперь уже экс-замгенпрокурора Симоненко, который позволил себе в столь сложное для страны время отдых в Испании ". "Это именно встряска. Сигнал чиновникам со стороны президента – ребята, не "зарывайтесь", не забывайте, что идет война. И в этих условиях надо работать и жить в соответствии с требованиями военного времени. Причем, это касается не только тех, кто сейчас подозревается в коррупции. Будут еще расследования, кто-то уже задержан, как бывший заместитель главы Минрегиона Лозинский

По словам политолога, не случайно после скандала с Симоненко президент даже указ подписал по итогам решения СНБО – о запрете на поездки за границу на отдых для госслужащих, нардепов и правоохранителей. Заграничные командировки для этих категорий теперь будут под особым вниманием.

Владимир Фесенко уверен, что массовые кадровые чистки стали возможны, потому что совпали негодование общества, личное недовольство президента (коррупций, недостойным поведением чиновников в условиях войны), а также запрос наших западных партнеров

"Потому – встряска. Сигнал остальным: либо вы будете действовать соответственно условиям и требованиям военного времени – либо вас будут увольнять, а против особо нечистоплотных возбуждать уголовные дела с доведением до "посадок". Это сигнал и обществу, и нашим международным партнерам, что борьба с коррупцией усиливается", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что тенденция заметна с конца прошлого года, когда существенно активизировались антикоррупционные институции – и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) с новым руководством, и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с временным руководством, и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Идут масштабные проверки деклараций депутатов, в том числе от правящей партии. Выявлен ряд нарушений.

"Очень важно, что наши международные партнеры правильно воспринимают ситуацию, – отмечает Владимир Фесенко. – Вчера были соответствующие заявления и со стороны США, и от ЕС – что они приветствуют активизацию борьбы с коррупцией в Украине. Акцентировалось, что эти скандалы, расследования и увольнения не влияют на поставки нам вооружений, на общую поддержку нашей страны в противостоянии российской агрессии".

Кадровое мошенничество будет дорого стоить нашей стране

Политолог Владимир Цыбулько поясняет:

"Меры по перестановке кадров, без обновления скамейки запасных (а ее у Зеленского просто не существует), связаны с давлением на Киев – в первую очередь со стороны США и ЕС – по восстановлению функционала антикоррупционных органов".

По мнению эксперта, выглядит нынешняя рокировка как обман партнеров.

"Но так как к антикоррупционной политике теперь привязано кредитование Украины со стороны ЕС, это кадровое мошенничество будет дорого стоить нашей стране", – предупреждает Владимир Цыбулько.

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