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Заместитель Ермака подтвердил, что увольняется: Зеленский уже издал указ

Кирилл Тимошенко поблагодарил главу государства "за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту"

сегодня, 08:40 comments1145
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Автор:

Кравцев Сергей

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом Тимошенко сам сообщил у себя в Telegram. Также соответствующий президентский указ уже появился на сайте Офиса президента.

Заместитель Ермака подтвердил, что увольняется: Зеленский уже издал указ

Кирилл Тимошенко. Фото: Телеграмм Кирилла Тимошенко

Кирилл Тимошенко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за оказанное ему доверие и за возможность работать вместе.

Отдельно Тимошенко обратился к главам областных военных администраций, поблагодарив их за работу. 

В подтверждение своих слов Кирилл Тимошенко выложил фото, на котором он держит заявление об увольнении с должности заместителя главы Офиса президента Украины. Уходит Тимошенко по собственному желанию.

"Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно круты. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде Директората по вопросам региональной политики Офиса президента. Без вас ничего бы не было", — заявил Тимошенко.

Стоит отметить, что вчера в ряде Телеграмм-канала появилась информация о том, что увольняется не только Кирилл Тимошенко, но и как минимум пять глав ОВА. В частности, речь идёт о главах ОВА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, якобы они ещё 23 января написали заявления на увольнение.

Также в Telegram-каналах появилась информация о том, что глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба займёт место уволенного Тимошенко в Офисе президента Украины. Так ли это пока неизвестно, ведь официальной информации пока не поступало.

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