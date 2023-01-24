Заместитель Ермака подтвердил, что увольняется: Зеленский уже издал указ

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Кравцев Сергей
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом Тимошенко сам сообщил у себя в Telegram. Также соответствующий президентский указ уже появился на сайте Офиса президента.
Кирилл Тимошенко. Фото: Телеграмм Кирилла Тимошенко
Кирилл Тимошенко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за оказанное ему доверие и за возможность работать вместе.
Отдельно Тимошенко обратился к главам областных военных администраций, поблагодарив их за работу.
В подтверждение своих слов Кирилл Тимошенко выложил фото, на котором он держит заявление об увольнении с должности заместителя главы Офиса президента Украины. Уходит Тимошенко по собственному желанию.
Стоит отметить, что вчера в ряде Телеграмм-канала появилась информация о том, что увольняется не только Кирилл Тимошенко, но и как минимум пять глав ОВА. В частности, речь идёт о главах ОВА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, якобы они ещё 23 января написали заявления на увольнение.
Также в Telegram-каналах появилась информация о том, что глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба займёт место уволенного Тимошенко в Офисе президента Украины. Так ли это пока неизвестно, ведь официальной информации пока не поступало.
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