Как Европа реагирует на кадровые чистки Зеленского

Представительница Еврокомиссии Ана Писонеро прокомментировала волну отставок в украинском правительстве, отдельных органах центральной власти и ряда глав областей, сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Европейскую правду".



В ЕС отреагировали на многочисленные отставки в Украине

"Мы приняли во внимание сообщение, что Национальное антикоррупционное бюро расследует эти дела. Вы знаете общее правило, что мы не комментируем продолжающиеся расследования, но мы приветствуем тот факт, что украинские власти относятся к этому серьезно", — сказала Писонеро.

Как подчеркнула представитель Еврокомиссии, в рамках процесса обретения членства в ЕС от Украины ожидают дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, особенно в высших эшелонах власти. Она также подчеркнула, что антикоррупционные меры являются не только ключевой частью процесса вступления в ЕС, но и одним из условий предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Украина уже применила несколько мер в сфере антикоррупции, в частности, речь идет о назначении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и запуске процесса отбора нового директора НАБУ.

"Конечно, потребуются дальнейшие действия по укреплению антикоррупционных институций", — отметила Писонеро и напомнила, что Еврокомиссия оценит прогресс Украины осенью 2023 года.

Как писали ранее "Комментарии", еще в начале текущей недели у Зеленского анонсировали "активные посадки" уже весной. Глава фракции "Слуга народа" обещает, что уже этой весной коррумпированных чиновников ждет ответственности.

А прежде, говорилось на портале "Комментарии", НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры (и.о. министра) Василия Лозинского. Отмечается, что Лозинский был задержан за получение взятки в 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Полная сумма контракта составляла 1,8 млрд грн.

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