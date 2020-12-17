Что ждет Зеленского: прогнозы экспертов

Президент Украины Владимир Зеленский признан разочарованием года и политиком года. Как и с помощью чего он может изменить в лучшую для себя сторону ситуацию в 2021 году, насколько реально вернуть былую популярность и возможен ли досрочный уход с поста размышляли украинские эксперты.

"Зеленский стал вторым Порошенко"

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк отмечает, что Порошенко на подобном сроке каденции тоже имел большой процент разочарованных его деятельностью. Как и процент тех, кто считал, что Украина движется в неправильном направлении. Но, в отличие от Зеленского, у Порошенко были и опыт, и команда.

"Разочарование в Зеленском во многом связано с тем, что он обещал быть другим. А сам, по мнению украинцев, стал вторым Порошенко. Сказались отсутствие борьбы с коррупцией, слишком близкие объятия с олигархами, коррупция в самом парламенте. Люди простили ему худшую борьбу с коронавирусом в Европе, бедность, непрофессионализм команды. Но – не отсутствие реальной борьбы с коррупцией", — подчеркивает политолог.

Николай Давидюк считает, что если в ближайшее время эта власть не продемонстрирует реальную борьбу с коррупцией, реальное реформирование судов, реальное улучшение экономической ситуации (чтобы украинцы были менее бедными), велика вероятность, что Зеленский уйдет с поста главы государства досрочно. И что это будет самая короткая президентская каденция в истории Украины. Он также прогнозирует, что в таком случае будет, скорее всего, досрочно переизбираться и Рада.

"Слишком много ошибок совершила действующая власть"

Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики (УИП) Елена Броницкая призналась, что у нее, как и у многих украинцев, были большие надежды на Владимира Зеленского. А потому она, как и те, кто ему поверил, испытывает сейчас жесточайшее разочарование.

"Он, к сожалению, "завис" между комиком и политиком. От имиджа первого так и не избавился, а политиком так и не стал, — отмечает Елена Броницкая. – Что не удивительно, ведь политик – это опыт, это профессия, это связи, это команда. Это четкая позиция по важнейшим для страны вопросам. Ничего этого новая власть не проявила".

По мнению эксперта УИП, 2021 год будет только добивать рейтинг "слуг" и Зеленского. Исправить что-то они вряд ли смогут.

"Совершено слишком много ошибок, — поясняет Елена Броницкая. — В противодействии пандемии коронавируса: не было поддержки врачей, не было поддержки малого и среднего бизнеса, зато было много обещаний, много "распила" на дорогах. Вместо борьбы с коррупцией такое впечатление, что он ее возглавил. Дав волю, прежде всего, друзьям. Но если раньше у нас была просто коррупция, то теперь это всё помножено еще и на непрофессионализм действующей власти. Кадровая чехарда, законодательные ошибки (на которые уже указывает КСУ). У него нет политического опыта, нет настоящей команды. Есть люди, которые воспользовались надеждами, возлагаемыми на Зеленского, и проскочили во власть на его рейтинге".

Также эксперт УИП подчеркивает, что у Зе-команды нет не только единства, но и стратегий, планов. Нет "посадок", нет борьбы с бедностью. Зато есть сиюминутная выгода и война всех против всех, особенно в ближнем окружении президента. И есть усиление внешнего давления на Украину.

"Думаю, Зеленский, как и парламент с псевдобольшинством, будут вынуждены уйти досрочно. И чем быстрее – тем лучше", — резюмирует Елена Броницкая.

Ранее "Комментарии" сообщали, что рейтинг доверия украинцев к Владимиру Зеленскому снизился с середины ноября. Декабрь политик начал с показателем "народной любви" в 44%.







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